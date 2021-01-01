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Smoky eyes: как сделать самый сексуальный макияж

Спецтема: День Святого Валентина 2021
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Ivona делится пошаговой инструкцией, как сделать самый красивый макияж глаз. Берите на заметку, и готовьтесь удивлять любимого на День святого Валентина!
Smoky eyes: как сделать самый сексуальный макияж
Smoky eyes: как сделать самый сексуальный макияж
pinterest.com

Черный, коричневый, неоново-синий

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Современный smoky eyes макияж может быть не только классическим черным, коричневым или серым, но еще и ярким, неоновым синим, медным. Если раньше для „смоки“ требовалось как минимум два средства — карандаш и сухие тени, то теперь достаточно одного — жидких теней с металлическим блеском. С ними гораздо проще управляться и добиваться нужного дымчатого эффекта.

Smoky eyes: как сделать самый сексуальный макияж
Smoky eyes: как сделать самый сексуальный макияж
pinterest.com

Растушевка

Аккуратно нанесите жидкие тени на веко: приложите аппликатор плоской стороной максимально близко к линии роста ресниц, сделайте широкий мазок, а границу цвета хорошенько растушуйте подушечками пальцев или пушистой кистью. Для более мягкого акварельного эффекта достаточно нанести тени в один слой, для насыщенного, глубокого — в два и более.

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Не волнуйтесь, даже если вдруг вы слегка размазали тени, макияж можно легко скорректировать с помощью консилера. Также воспользуйтесь тушью для объема ресниц, накрасив в два, три слоя, чтобы придать выразительности взгляду.

Smoky eyes: как сделать самый сексуальный макияж
Smoky eyes: как сделать самый сексуальный макияж
pinterest.com

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Нанесите черный карандаш для глаз плотно по линии роста верхних и нижних ресниц. Оттенок карандаша может быть любым, не ограничивайтесь только классическим черным.

Не старайтесь рисовать линию идеально, главное — равномерно заполнить межресничное пространство, чтобы не оставалось непрокрашенных промежутков. Растушуйте карандаш в сторону висков, придавая глазу вытянутую, кошачью форму.

Smoky eyes: как сделать самый сексуальный макияж
Smoky eyes: как сделать самый сексуальный макияж
pinterest.com

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Теги: макияж глаз, модный макияж глаз, smoky eyes, макияж на день святого валентина 2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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