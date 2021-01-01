Эти средства должны быть на каждом рабочем столе!

Они незаменимы: бьюти-средства, которые всегда должны быть под рукой pinterest.com

Крем для рук

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Зимой это средство обретает особый смысл — холодный ветер на улице и сухой воздух в помещениях беспощадно сушат кожу рук. Подберите питательный крем с легкой текстурой, чтобы сразу после нанесения можно было печатать на клавиатуре, не оставляя жирных следов, а для ухода за кутикулой заведите специальный карандаш, пропитанный маслом.

Матирующие салфетки

Все мы знаем, чтобы подправить макияж, и не перегружать кожу пудрой, - всегда нужно иметь при себе матирующие салфетки. С их помощью избавляйтесь от жирного блеска. Они же понадобятся вам, если вы захотите поправить макияж после работы: поверх нескольких слоев пудры консилер и румяна лягут не так гладко, как на чистую матовую кожу.

Они незаменимы: бьюти-средства, которые всегда должны быть под рукой pinterest.com

Сухой шампунь

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Пользуетесь им только по назначению? Напрасно, сухой шампунь можно использовать даже на чистых волосах в качестве средства для придания объема и текстуры. Зимой он еще и спасет от статического электричества и поможет вернуть к жизни укладку, которая портится под шапкой.

Санитайзер

Незаменимое средство в новых реалиях — антисептик. К счастью, за прошлый год свои спреи и гели выпустили многие косметические (в том числе и парфюмерные) бренды и обогатили их как минимум глицерином, чтобы кожа рук не сохла. И все-таки после того, как вы разотрете в ладонях санитайзер до полного высыхания — а именно так наносить его правильнее всего, — увлажните руки кремом.

Они незаменимы: бьюти-средства, которые всегда должны быть под рукой pinterest.com

Мист для лица

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Не путайте с термальной водой: у мистов более сложный состав, а главная задача всегда одна — увлажнить кожу. В основе миста может быть и та же термальная вода, и растительная — фруктовая или цветочная. Последняя содержит сахара, витамины и полифенолы — антиоксиданты, которые будут защищать кожу в течение дня.

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