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Как у дикой кошки: сумасшедший маникюр Ирины Шейк

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Ирина выбрала длинную острую форму ногтей.
Ирина Шейк
Ирина Шейк
pinterest.com

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Больше всего Ирина Шейк предпочитает ходить с аккуратным маникюром: короткие ногти, покрытые бесцветным лаком, которое должно идеально подходить для работы модели, поскольку приходится часто менять образы для съемок. Тем и эффектнее смотрится новый маникюр звезды с длинными острыми ногтями, ярко переливающимися перламутром и серебром. С такими «когтями» Шейк похожа на дикую кошку, только вышедшую на охоту.

Как у кошки: сумасшедший маникюр Ирины Шейк
Как у кошки: сумасшедший маникюр Ирины Шейк
instagram.com/irinashayk

Такой нейл-арт – дело рук звездного мастера маникюра @honeynailz, которая часто сотрудничает с известными модными журналами, брендами, артистами, в числе которых Леди Гага, Джиджи Хадид, Милла Йовович и другие.

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Теги: Ирина Шейк, модный маникюр 2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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