Баттер для тела: что это такое, и как он помогает избежать сухости в холодную пору

Ivona рассказывает о «волшебном» бьюти-средстве, которое может заменить и крем, и хайлайтер.

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Баттер-это универсальное средство для ухода за кожей, которое можно использовать при сухом типе. Это твердое масло, которое считается одним из видов органической косметики. Их различают как по структуре, так и по консистенции.

Например, не стоит ждать, что масло какао будет таким же густым и мягким, как масло кокоса, — в нем много стеариновой кислоты, что и придает ему твердую структуру.

Почему стоит обратить внимание на баттер

1. Подходит для различных типов кожи

Баттер с хорошим составом подходит не только для тела, но и для лица. Он может использоваться для любого типа кожи, но будет незаменим при сухой. Он обеспечивает глубокое увлажнение в течение всего дня.

Баттер для тела pinterest.com

2. Дополнительная защита в зимний период

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В холодное время года нашей коже приходится выживать: мороз и сухой воздух в помещении сушат и травмируют ее. Поэтому нередко появляются шелушения и раздражения, особенно на лице и на руках. Масло активизирует выработку липидов, коллагена и эластина, помогает удерживать влагу 24/7.

Баттер для тела pinterest.com

3. Натуральный состав

Для производства баттеров используют масло холодного отжима. Такой способ обработки помогает сохранить максимум пользы в готовом продукте. Средство на большую часть состоит из насыщенных жиров, поэтому предотвращает испарение влаги и стимулирует регенерацию кожи.

Баттер для тела pinterest.com

4. Заменит несколько средств для ухода за лицом и телом

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Преимущество баттера в том, что его можно использовать не только в качестве крема: нанесите на кончики волос перед сном, снимите макияж с помощью баттера и ватного диска или нанесите на колени, стопы и кутикулу. Также можно применять в качестве базы для теней и вместо хайлайтера — тогда кожа будет излучать естественный блеск.

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