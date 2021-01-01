Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

За ними будут охотиться все: главные бьюти-тренды 2021

Комментариев: 0
Ivona рассказывает о главных трендах этого года в бьюти-индустрии.
За ними будут охотиться все: главные бьюти-тренды 2021
За ними будут охотиться все: главные бьюти-тренды 2021
pinterest.com

1.«Скинимализм»

Читай также: Главные тренды макияжа будущей весны

Понятие «скинимализм» происходит от сочетания слов кожа (skin — англ.) и минимализм. Соответственно, в макияже это означает подчеркивание естественной красоты кожи легким мейкапом. В тренде качественный уход за кожей, и невесомый, сияющий макияж.

2. Персиковые оттенки волос

За ними будут охотиться все: главные бьюти-тренды 2021
За ними будут охотиться все: главные бьюти-тренды 2021
pinterest.com

Это отличный вариант для тех, кто давно решался изменить цвет волос на более необычный и яркий. Колористы рекомендуют обратить внимание на оттеночные маски. Смело мешайте разные цвета: например, персиковый и розовый.

3. Крабики для волос

За ними будут охотиться все: главные бьюти-тренды 2021
За ними будут охотиться все: главные бьюти-тренды 2021
pinterest.com

Читай также: Самые модные стрижки 2021

Да-да, девочки, стиль 90-х в нынешнем году будет набирать еще большую популярность. Поэтому запасаемся крабиками, хлопушками и другими заколками, которые так любили в детстве, и внедряем их в повседневные укладки.

4. Цветной френч

За ними будут охотиться все: главные бьюти-тренды 2021
За ними будут охотиться все: главные бьюти-тренды 2021
pinterest.com

Можно выбрать один яркий цвет (на зиму идеально подойдет синий) или украсить каждый ноготь индивидуальным оттенком. Что касается формы, присмотритесь к миндалевидным и квадратным вариантам средней длины.

5. Кислотные лайнеры

За ними будут охотиться все: главные бьюти-тренды 2021
За ними будут охотиться все: главные бьюти-тренды 2021
pinterest.com

Читай также: Зачем нужен гель для бровей и как им правильно пользоваться

В макияже по-прежнему продолжаем делать акцент на глаза. Поэтому яркие неоновые карандаши, подводки и фломастеры для глаз остаются с нами ещё минимум на один сезон. А для вечеринок можно попробовать графичные стрелки в стиле 80-х с линиями вдоль складки верхнего века.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: главные бьюти-тренды 2021, тренды макияжа 2021, бьюти-индустрия
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net
Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь