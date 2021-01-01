Ivona рассказывает о главных трендах этого года в бьюти-индустрии.

За ними будут охотиться все: главные бьюти-тренды 2021 pinterest.com

1.«Скинимализм»

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Понятие «скинимализм» происходит от сочетания слов кожа (skin — англ.) и минимализм. Соответственно, в макияже это означает подчеркивание естественной красоты кожи легким мейкапом. В тренде качественный уход за кожей, и невесомый, сияющий макияж.

2. Персиковые оттенки волос За ними будут охотиться все: главные бьюти-тренды 2021 pinterest.com

Это отличный вариант для тех, кто давно решался изменить цвет волос на более необычный и яркий. Колористы рекомендуют обратить внимание на оттеночные маски. Смело мешайте разные цвета: например, персиковый и розовый.

3. Крабики для волос За ними будут охотиться все: главные бьюти-тренды 2021 pinterest.com

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Да-да, девочки, стиль 90-х в нынешнем году будет набирать еще большую популярность. Поэтому запасаемся крабиками, хлопушками и другими заколками, которые так любили в детстве, и внедряем их в повседневные укладки.

4. Цветной френч За ними будут охотиться все: главные бьюти-тренды 2021 pinterest.com

Можно выбрать один яркий цвет (на зиму идеально подойдет синий) или украсить каждый ноготь индивидуальным оттенком. Что касается формы, присмотритесь к миндалевидным и квадратным вариантам средней длины.

5. Кислотные лайнеры За ними будут охотиться все: главные бьюти-тренды 2021 pinterest.com

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В макияже по-прежнему продолжаем делать акцент на глаза. Поэтому яркие неоновые карандаши, подводки и фломастеры для глаз остаются с нами ещё минимум на один сезон. А для вечеринок можно попробовать графичные стрелки в стиле 80-х с линиями вдоль складки верхнего века.

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