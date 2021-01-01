Возвращаем кожу лица в тонус: как справиться с последствиями праздников
1. Контрастное умывание
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Поможет отлично устранить отечность лица, придав коже здоровый отдохнувший вид. Суть данного метода: намочить небольшое мягкое полотенце прохладной водой и приложить к лицу на две минуты, затем то же самое проделать с теплой водой, и так чередовать раз пять.
2. Кубики льда
Можно сделать в чистом виде, или же на воде, а можно на отварах разных трав (в том числе и ромашки, она способствует успокоению кожи). Протирайте холодным кубиком лицо по массажным линиям. В результате улучшится цвет, устранится отечность и сузятся поры.
3. Альгинатные маски
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Наши спасители во всех случаях: они дают хороший лифтинг, возвращают коже здоровый вид, выводят лишнюю жидкость и токсины. Если следует увлажнить кожу, - делайте ставку на маски с гиалуроновой кислотой. Нужно успокоить кожу – с алоэ, зеленым чаем, лемонграссом. Важно улучшить цвет лица – с витамином С.
4. Самомассаж
Снять отечность поможет самомассаж. Делайте его строго по массажным линиям. Можно легкими движениями пальцев пройтись по всему лицу, а также использовать палочку гуаша или же кварцевый роллер, которые помогут нормализировать кровообращение и уменьшить мешки под глазами. После таких действий кожа приобретет здоровый и свежий вид.
Также советуем воспользоваться техникой лимфодренажного самомассажа, которая поможет восстановить нормальный лимфоток.
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