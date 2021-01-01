Ivona делится подсказками, как вернуть коже лица здоровый и сияющий вид после праздников.

Возвращаем кожу лица в тонус: как справиться с последствиями праздников pinterest.com

1. Контрастное умывание

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Поможет отлично устранить отечность лица, придав коже здоровый отдохнувший вид. Суть данного метода: намочить небольшое мягкое полотенце прохладной водой и приложить к лицу на две минуты, затем то же самое проделать с теплой водой, и так чередовать раз пять.

Возвращаем кожу лица в тонус: как справиться с последствиями праздников pinterest.com

2. Кубики льда

Можно сделать в чистом виде, или же на воде, а можно на отварах разных трав (в том числе и ромашки, она способствует успокоению кожи). Протирайте холодным кубиком лицо по массажным линиям. В результате улучшится цвет, устранится отечность и сузятся поры.

Возвращаем кожу лица в тонус: как справиться с последствиями праздников pinterest.com

3. Альгинатные маски

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Наши спасители во всех случаях: они дают хороший лифтинг, возвращают коже здоровый вид, выводят лишнюю жидкость и токсины. Если следует увлажнить кожу, - делайте ставку на маски с гиалуроновой кислотой. Нужно успокоить кожу – с алоэ, зеленым чаем, лемонграссом. Важно улучшить цвет лица – с витамином С.

Возвращаем кожу лица в тонус: как справиться с последствиями праздников pinterest.com

4. Самомассаж

Снять отечность поможет самомассаж. Делайте его строго по массажным линиям. Можно легкими движениями пальцев пройтись по всему лицу, а также использовать палочку гуаша или же кварцевый роллер, которые помогут нормализировать кровообращение и уменьшить мешки под глазами. После таких действий кожа приобретет здоровый и свежий вид.

Также советуем воспользоваться техникой лимфодренажного самомассажа, которая поможет восстановить нормальный лимфоток.

Возвращаем кожу лица в тонус: как справиться с последствиями праздников pinterest.com

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