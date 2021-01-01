Ivona рассказывает, зачем в бьюти-рутине следует пользоваться гелем для бровей.

Идеальный взгляд: зачем нужен гель для бровей и как им правильно пользоваться pinterest.com

Каким бывает гель для бровей?

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Прозрачный гель для бровей абсолютно незаметен при нанесении, но он обеспечивает длительную фиксацию, питает и укрепляет волоски. Такой фиксирующий гель для бровей как нельзя лучше подходит обладательницам густых бровей, волоски в которых не всегда хотят сохранять идеальный вид.

Идеальный взгляд: зачем нужен гель для бровей и как им правильно пользоваться pinterest.com

Оттеночный гель поможет придать им необходимый оттенок и сделать имеющийся цвет более насыщенным. Самый популярный цвет, который имеет такой гель для бровей, – коричневый, однако при необходимости можно найти и другие, в том числе и оригинальные, оттенки, цветной гель - вовсе не редкость, если Вы собираетесь на яркую вечеринку, к примеру.

Идеальный взгляд: зачем нужен гель для бровей и как им правильно пользоваться pinterest.com

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Большинство гелей для фиксации бровей насыщены компонентами, которые питают волоски, ухаживая при этом за кожей. Среди них воск, нужный для укладки и фиксации, каолин, придающий объем, растительные масла, а также пантенол - необходимый для борьбы с возможными повреждениями кожи.

Как пользоваться гелем для бровей?

Естественно, особых премудростей в использовании геля для фиксации бровей нет. Обычно средство продается в упаковках, похожих на тюбики туши. Ориентироваться, выбирая гель для бровей, нужно на отзывы, собственные предпочтения, состав, описанный на этикетке.

Идеальный взгляд: зачем нужен гель для бровей и как им правильно пользоваться pinterest.com

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Идеальное средство надежно зафиксирует волоски, останется незаметным, не склеит брови и не вызовет раздражения. Если предпочитаете гель-тинт для бровей, обращайте внимание на то, как цвет выглядит после нанесения – лучше попробовать средство перед покупкой. Большинство средств отлично сочетается с другой косметикой, не размазывая, и не стирая ее, лишь дополняя уже созданный макияж.

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