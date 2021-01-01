Ivona делится важными советами, как бороться с секущимися кончиками волос.

Стрижка

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К сожалению, стрижки, которая хорошо будет смотреться годами, не существует. Но есть пара нюансов, которые нужно учитывать, чтобы продлить ей жизнь. Во-первых, не стригитесь так, чтобы потом хотелось вернуть себе былую длину. Во-вторых, выбирайте ровный срез вместо текстуры. Оборванные концы, хоть и смотрятся модно, после нескольких месяцев неизбежно истончаются и поражают всю длину.

Вскоре для того, чтобы восстановить здоровье волос, вам придется отрезать слишком много. Еще один бонус ровного среза: когда волосы начнут сечься, вам будет легче подровнять их самим или скрыть сухие кончики с помощью разглаживающих масел до следующего похода к мастеру.

Бьюти-лайфхаки: как предотвратить сечение кончиков волос pinterest.com

Мытье и уход

Важнейшее правило мытья головы — не перебарщивайте с количеством шампуня. Совсем не обязательно вспенивать всю длину: обойдитесь парой капель на корнях. Также стоит ограничить и частоту мытья. Отталкивайтесь от вашего типа волос и образа жизни, помня, что три раза в неделю — отличный вариант, который позволит волосам удерживать влагу внутри.

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Несмотря на тот факт, что в холодное время года мы предпочитаем горячий душ, постарайтесь хотя бы ополаскивать волосы прохладной водой — так вы закроете чешуйки волос, которое поможет предотвратить излишнее травмирование.

Сразу после мытья наносите несмываемую маску или масло — кокосовое, аргановое и миндальное отлично увлажняют и при этом не создают эффекта жирной головы, если перед нанесением вы согрели его в ладонях и нанесли в небольшом количестве на концы.

Бьюти-лайфхаки: как предотвратить сечение кончиков волос pinterest.com

Укладка

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Расчесывать волосы сто раз в день для блеска не стоит. Так вы быстро их погубите. Что касается любых нагревательных приборов, все мы и так знаем, как хорошо сушить волосы естественным путем или использовать термозащиту.

Также, чем более не утяжеляющую прическу вы выберете, тем лучше это будет для волос. Слишком тугие хвосты и пучки делают пряди более ломкими не только у корней, но и на концах, когда они соприкасаются с резинками, металлическими шпильками или невидимками.

Бьюти-лайфхаки: как предотвратить сечение кончиков волос pinterest.com

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