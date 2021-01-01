Ivona рассказывает, как вернуться в форму благодаря технике лимфодренажного самомассажа.

Возвращаемся в форму после праздников: как делать лимфодренажный самомассаж pinterest.com

Все мы в период новогодних праздников позволяем себе расслабиться, но потом пара-тройка лишних килограмм на весах особо не радуют. Рассказываем, как быстро обрести иные формы благодаря лимфодренажному самомассажу.

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Наша кожа-настоящий герой. Питательные вещества ей достаются в последнюю очередь, она же сопротивляется внешнему воздействию и оберегает внутренние органы, занимается терморегуляцией, выводит из организма примерно литр жидкости в сутки, помогая почкам. Как раз о последней функции поговорим подробнее.

За выведение из нашего организма продуктов распада и вредных веществ отвечает лимфоток. То есть перемещение лимфатической жидкости. Происходит оно именно в кожном покрове. Объем лимфы у человека превышает объем крови, поэтому нагрузка эта совсем нешуточная. Малейший сбой в системе — и жидкость начинает скапливаться, в особенности на бедрах, животе и по линии подбородка.

Уделив себе 10 минут в день, Вы поможете восстановить нормальный лимфоток и буквально через неделю заметите, как вес уверенно снижается. Можно делать как лимфодренажный самомассаж лица, так и всего тела.

Возвращаемся в форму после праздников: как делать лимфодренажный самомассаж pinterest.com

Правила лимфодренажного самомассажа

Лимфодренажный самомассаж тела выполняется сухой щеткой из натуральной щетины, только и исключительно. Лучше делать массаж перед душем или принятием ванны. Весь массаж выполняется круговыми движениями снизу вверх, от периферии к центру — так движется лимфа в нашем теле. Не нужно растирать кожу щеткой: прикосновение должно ощущаться как комфортное. Щетка для такого массажа должна быть из натуральной щетины. Живот массируется по кругу, справа налево. Завершать массаж нужно лимфодренажным самомассажем ног, стоп и ладоней.

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