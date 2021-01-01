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Актуальная проблема: как избавиться от темных кругов под глазами

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Решаем актуальную послепраздничную проблему.
Как избавиться от темных кругов под глазами
Как избавиться от темных кругов под глазами
pinterest.com

Попробуйте отбеливающие средства

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Очень важный момент: найдите очень мягкий продукт и ни в коем случае не пользуйтесь средствами для отбеливания кожи лица – они слишком агрессивны и могут вызвать ожоги. Обратите внимание на специальные продукты для кожи вокруг глаз с такими ингредиентами, как койевая кислота и витамин С. Они используются в уходе для осветления кожи и устранения пигментации. В небольших дозах могут применяться и для кожи вокруг глаз.

Начните пользоваться ретинолом

Лучше всего с поставленной задачей справятся ретиноловые патчи для глаз, которые смогут доставить витамин как можно глубже в кожу, но кремы тоже будут весьма полезны. И кстати, чем меньше ингредиентов будет в средстве, тем лучше. Главное – не забывать после нанесения продукта с ретинолом воспользоваться солнцезащитным средством.

Как избавиться от темных кругов под глазами
Как избавиться от темных кругов под глазами
pinterest.com

Подберите идеальный консилер

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Здесь важно не промахнуться с тоном. Ровняйтесь на лососево-розовые оттенки. Они универсальны для любой кожи и смогут перекрыть даже самый темный фиолетово-синий цвет синяков. Не забывайте, что наносить консилер нужно не ровно по линии века, но своеобразным треугольником. Проведите линию от внешнего уголка глаза к крылу носа. Соедините треугольник, проведя линию от внутреннего уголка глаза вниз. Аккуратно закрасьте внутреннее пространство и растушуйте границы.

Как избавиться от темных кругов под глазами
Как избавиться от темных кругов под глазами
pinterest.com

Не забывайте про солнцезащитные средства

Используйте средство широкого спектра действия, которое будет одновременно защищать от UVA– и UVB–лучей, которые одинаково губительны для тонкой кожи. Ключевой момент: защитные средства должны быть разработаны именно для ухода за кожей вокруг глаз, так как другие могут вызывать раздражение.

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Теги: уход за кожей вокруг глаз, как избавиться от темных кругов под глазами
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Источник: Ivonа bigmir)net

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