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Как сделать самый быстрый новогодний макияж: пошаговая инструкция

Спецтема: Новый год 2021
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Как сделать самый быстрый новогодний макияж: пошаговая инструкция
Как сделать самый быстрый новогодний макияж: пошаговая инструкция
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Шаг 1. Нанесите немного консилера на центральную часть лица, чтобы выровнять тон кожи. Растяните к периферии кистью, спонжем или пальцами.

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Шаг 2. Сделайте легкую коррекцию лица деликатным бронзером, используя кисть среднего размера. Выполняйте кистью движение, напоминающее букву S: проведите над бровью — к виску — по скуле — обратно к уху и вниз к подбородку.

Шаг 3. Нанесите глиттер на внутреннюю часть глаза или растушуйте по всему подвижному веку.

Шаг 4. Нанесите несколько слоев туши на ресницы. Затем расчешите брови этой же щеточкой с остатками туши — не переживайте, насыщенного цвета она уже не даст, зато поможет зафиксировать форму бровей.

Шаг 5. Накрасьте губы красной помадой. После этого наберите немного цвета на палец и похлопайте себя по щекам, чтобы получить легкий румянец. Готово! С наступающим!

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Теги: Макияж на Новый год 2021, быстрый макияж
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Источник: ivonа bigmir)net

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