Как сделать самый быстрый новогодний макияж: пошаговая инструкция

Для тех, кто ничего не успевает в предпраздничной суете. Девочки, мы с Вами!

Шаг 1. Нанесите немного консилера на центральную часть лица, чтобы выровнять тон кожи. Растяните к периферии кистью, спонжем или пальцами.

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Шаг 2. Сделайте легкую коррекцию лица деликатным бронзером, используя кисть среднего размера. Выполняйте кистью движение, напоминающее букву S: проведите над бровью — к виску — по скуле — обратно к уху и вниз к подбородку.

Шаг 3. Нанесите глиттер на внутреннюю часть глаза или растушуйте по всему подвижному веку.

Шаг 4. Нанесите несколько слоев туши на ресницы. Затем расчешите брови этой же щеточкой с остатками туши — не переживайте, насыщенного цвета она уже не даст, зато поможет зафиксировать форму бровей.

Шаг 5. Накрасьте губы красной помадой. После этого наберите немного цвета на палец и похлопайте себя по щекам, чтобы получить легкий румянец. Готово! С наступающим!

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