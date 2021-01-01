Ivona делится советами, как ухаживать за лицом во время праздников.

Как ухаживать за кожей лица во время праздников pinterest.com

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Два раза в неделю делайте пилинг и используйте маски. Выраженными детокс-свойствами обладают маски с содержанием белой глины — каолина. Это средство хорошо подойдет обладательницам нормальной, комбинированной и жирной кожи.

Как ухаживать за кожей лица во время праздников pinterest.com

После вечеринки обязательно сделайте процедуру нанесением крема для лица и ухаживающего средства для кожи вокруг глаз, или используйте специальными патчами, которые помогут снять отеки. Ищите кремы, в составе которых будут богатые натуральными антиоксидантами растительные экстракты и масла, например, экстракт арники, шлемника, масла виноградной косточки, зародышей пшеницы, авокадо.

Как ухаживать за кожей лица во время праздников pinterest.com

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Если любите долгие прогулки на свежем зимнем воздухе, тогда позаботьтесь о дополнительной экипировке кожи. Холодный воздух вызывает кратковременный спазм кровеносных сосудов и капилляров кожи, что на некоторое время ухудшает ее питание изнутри. Если ваша кожа чувствительная, то перед выходом на зимнюю прогулку используйте кольд-кремы.

Легкий питательный крем подойдет для комбинированной и нормальной кожи, а насыщенный с богатой текстурой — для сухой. Если собирайтесь кататься на лыжах, используйте кремы, в составе которых есть SPF-фактор. И не забывайте наносить бальзам на губы, ведь кожа здесь очень нежная.

Как ухаживать за кожей лица во время праздников pinterest.com

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Чтобы избавиться от токсинов, улучшить состояние кожи, не лишним будет два раза в неделю принимать специальные ванны. Благотворным воздействием на кожу обладают ванны с натуральной морской солью, хвойным экстрактом (его можно приобрести в аптеке), отваром ромашки, календулы. Можно добавить в воду несколько капель эфирного масла: лаванда и иланг-иланг помогут расслабиться, а бергамот — взбодриться.

Как ухаживать за кожей лица во время праздников pinterest.com

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