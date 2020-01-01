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5 ингредиентов для домашних масок, которые категорически нельзя использовать

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Ivona рассказывает о запретных ингредиентах для домашних масок.
Лимон
Лимон
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Лимон

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Обратная сторона медали — использование чересчур кислых ингредиентов. pH лимона — 2, что означает, что его воздействие на кожу можно назвать исключительно «окислением. Кроме того, использование лимона в качестве косметического ингредиента повышает фоточувствительность кожи, и приводит к риску получить гиперпигментацию.

Пищевая сода

Пищевая сода
Пищевая сода
pinterest.com

Сода разрушает защитный барьер кожи, оставляя открытым доступ для бактерий, способствует обезвоживанию кожи и возникновению серьезных раздражений, так что ее нельзя использовать в маске для лица.

Зубная паста

Зубная паста
Зубная паста
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Известный совет: если замазать прыщик пастой на ночь, -  к утру от него не останется и следа. И он правда работает. Так почему же пасту нельзя использовать в масках? Помимо прыщика зубная паста обезвоживает и разрушает липидный барьер не только в точке применения, но и в зоне вокруг. А если паста содержит отбеливающие компоненты, присутствует риск получить кожный ожог. Так что лучше нанесите на прыщик масло чайного дерева.

Спирт

Он не просто убивает защитный барьер кожи, но и растворяет оболочку клеток кожи, заставляя их погибать раньше времени, и при этом не отшелушиваться, а слипаться плотным мертвым слоем. Это приводит к закупорке пор, переизбытку кожного сала, нездоровому цвету лица и образованию комедонов.

Перекись водорода

Перекись водорода
Перекись водорода
pinterest.com

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Прекрасный дезинфектор, перекись незаменима при обработке мелких ран, порезов и ссадин, но ее нельзя добавлять в маску в качестве средства от прыщей. Как сильный окислитель, она вызовет в коже так называемый оксидативный стресс - ускорит размножение свободных радикалов и таким образом поспособствует старению кожи.

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Теги: маски для лица, домашние маски, запретные ингредиенты для масок, уход за лицом
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Источник: ivonа bigmir)net

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