5 ингредиентов для домашних масок, которые категорически нельзя использовать

Ivona рассказывает о запретных ингредиентах для домашних масок.

Лимон

Читай также: 5 мифов о макияже, в которые давно нужно перестать верить

Обратная сторона медали — использование чересчур кислых ингредиентов. pH лимона — 2, что означает, что его воздействие на кожу можно назвать исключительно «окислением. Кроме того, использование лимона в качестве косметического ингредиента повышает фоточувствительность кожи, и приводит к риску получить гиперпигментацию.

Пищевая сода Пищевая сода pinterest.com

Сода разрушает защитный барьер кожи, оставляя открытым доступ для бактерий, способствует обезвоживанию кожи и возникновению серьезных раздражений, так что ее нельзя использовать в маске для лица.

Зубная паста Зубная паста pinterest.com

Читай также: Что такое бакучиол и как его правильно использовать

Известный совет: если замазать прыщик пастой на ночь, - к утру от него не останется и следа. И он правда работает. Так почему же пасту нельзя использовать в масках? Помимо прыщика зубная паста обезвоживает и разрушает липидный барьер не только в точке применения, но и в зоне вокруг. А если паста содержит отбеливающие компоненты, присутствует риск получить кожный ожог. Так что лучше нанесите на прыщик масло чайного дерева.

Спирт

Он не просто убивает защитный барьер кожи, но и растворяет оболочку клеток кожи, заставляя их погибать раньше времени, и при этом не отшелушиваться, а слипаться плотным мертвым слоем. Это приводит к закупорке пор, переизбытку кожного сала, нездоровому цвету лица и образованию комедонов.

Перекись водорода Перекись водорода pinterest.com

Читай также: Как правильно пользоваться сывороткой для лица

Прекрасный дезинфектор, перекись незаменима при обработке мелких ран, порезов и ссадин, но ее нельзя добавлять в маску в качестве средства от прыщей. Как сильный окислитель, она вызовет в коже так называемый оксидативный стресс - ускорит размножение свободных радикалов и таким образом поспособствует старению кожи.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.