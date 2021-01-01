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5 идей новогоднего маникюра, которые можно повторить в домашних условиях

Спецтема: Новый год 2021
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Для тех, кто не успел записаться к мастеру.
Блестки
Блестки
pinterest.com

Блестки

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Блестящий маникюр — настоящая новогодняя классика и идеальный вариант на все случаи жизни. И сделать в домашних условиях его проще всего: просто купите блестящий лак, например, серебряного цвета или же золотого, и покройте им пластину ногтя.

Геометрический

Маникюр с геометрическими деталями — это тренд этого сезона. Поэтому он будет актуален и в период новогодних праздников. Просто выбирайте яркие цвета, которые у вас ассоциируются с этим периодом, и экспериментируйте с сочетаниями оттенков. По крайней мере, не забывайте, что у вас всегда есть шанс все стереть и начать сначала.

Геометрический маникюр
Геометрический маникюр
pinterest.com

Микроманикюр

Микроманикюр — настоящий тренд последнего времени, подробно о котором мы рассказывали тут. Вкратце, он похож на френч, с тем отличием, что полоска лака у края ногтя делается тоньше и яркого оттенка. Для новогоднего маникюра отлично подойдут, например, ярко-синий цвет или темно-зеленый, как елка.

Микроманикюр
Микроманикюр
pinterest.com

Точки

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Еще одна идея минималистичного маникюра — это дизайн с точками посередине той части пластины, которая находится ближе к кутикуле. Попробуйте поставить точку с помощью подручных материалов — например, окуните грифель карандаша в лак. Или же возьмите ватную палочку, чтобы точка получилась больше в диаметре.

Точки
Точки
pinterest.com

Золотой френч

Френч — самый беспроигрышный вариант на эту новогоднюю ночь. Возьмите золотой лак и покройте им края ногтей. Особенно эффектно такой маникюр будет смотреться с массивными золотыми украшениями, которые только подчеркнут изящность рук.

Золотой френч
Золотой френч
pinterest.com

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Теги: маникюр на Новый год 2021, идеи маникюра, маникюр в домашних условиях, микроманикюр, тренды маникюра 2021
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Источник: ivonа bigmir)net

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