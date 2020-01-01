ТОП-5 новогодних укладок для длинных волос
Хвост
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Если Вы планируете встречать Новый год в строгом образе – костюме или же комбинезоне, то наиболее подходящий и универсальный вариант прически можно придумать с хвостом на голове. Украсьте дополнительными аксессуарами: заколкой со стразами, крупными жемчужинами или же оберните начало прядью своих собственных волос. Накручивать хвост на плойку или выпрямить его утюжком — уже на ваше усмотрение, в зависимости от наряда.
Локоны
Вариаций прически с локонами — огромное количество. Вдохновляйтесь небрежными, голливудскими волнами, а в дополнение можно украсить несколькими заколками, цветами, или же сохраните внимание только на волнистых прядях, ведь такая прическа не всегда требует лишних акцентов.
Высокая прическа
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Вариант для тех, кто не любит локоны, а предпочитает исключительно собранные волосы. С высокой укладкой Вы будете смотреться уместно и в домашней обстановке. Единственный момент — повторить самим вряд ли получится, так что лучше заранее забронировать пару часов в кресле парикмахера.
Коса
Небрежная коса из трех прядей или колосок, вывернутый наружу и украшенный декоративными шпильками, — выбирать вам. Помните, что для зеркального блеска волос лучше использовать средство для укладки, расческу с мелкими зубчиками и предварительно выпрямить утюжком всю длину.
Пучок
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Чтобы сделать самую модную прическу сезона, сначала определитесь с концепцией наряда: для более расслабленного варианта понадобится фиксирующий спрей, а сделать волосы гладкими или даже влажными можно будет с помощью геля.
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