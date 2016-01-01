Ivona делится подборкой самых стильных и красивых коротких стрижек уходящего года.

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Короткая стрижка — это отличное практичное решение для тех, кто устал смыливать литры шампуня и кондиционера для волос, ну и, разумеется, для тех, кто просто хочет оставаться в тренде: ведь короткие стрижки всегда смотрятся свежо, интересно и стильно, они идут всем девушкам без исключения, с любым типом лица. Самое главное в этом деле — правильно подобрать себе «свою» форму и длину, в остальном дело за малым.

Как выбрать короткую стрижку по типу волос?

Короткая стрижка на тонких волосах — если у вас тонкие, редкие, пористые волосы, вам подойдут аккуратные стрижки в стиле «пикси» и «гарсон»: в этом случае чем короче длина волос, тем объемнее они будут смотреться;

Короткая стрижка на густых волосах — если у вас густые волосы, то на вас отлично будут смотреться высокие объемные прически в стиле стрижки «сессон», «шапочки», различных видов каре-боб.

Самые модные и красивые короткие стрижки 2020 pinterest.com

Самые модные и красивые короткие стрижки 2020 pinterest.com

Самые модные и красивые короткие стрижки 2020 pinterest.com

Самые модные и красивые короткие стрижки 2020 pinterest.com

Самые модные и красивые короткие стрижки 2020 pinterest.com

Самые модные и красивые короткие стрижки 2020 pinterest.com

Самые модные и красивые короткие стрижки 2020 pinterest.com

Самые модные и красивые короткие стрижки 2020 pinterest.com

Самые модные и красивые короткие стрижки 2020 pinterest.com

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