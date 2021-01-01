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ТОП-5 лайфхаков, как скрыть отросшие корни волос

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Ivona делится полезными советами, как скрыть отросшие корни волос, если поход в салон ещё не скоро.
ТОП-5 лайфхаков, как скрыть отросшие корни волос
ТОП-5 лайфхаков, как скрыть отросшие корни волос
pinterest.com

Меняйте сторону

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Если каждый день носите волосы одним и тем же способом, то будьте готовы к тому, что в месте пробора волосы станут немного более плоскими, а отросшие корни – намного заметнее. Лучшее решение этой проблемы - изменить укладку, поменять одну сторону на другую. Иногда это вовсе не помешает, а ещё и придаст нового свежего вида волосам.

Используйте спреи для волос или тонирующие бальзамы

ТОП-5 лайфхаков, как скрыть отросшие корни волос
ТОП-5 лайфхаков, как скрыть отросшие корни волос
pinterest.com

Спрей нужно наносить прямо на корни: это просто и удобно. Но есть и минус: спрей держится до первого мытья шампунем. Если хочется чего-то более стойкого, обратите внимание на бальзамы. Наносить их чуть сложнее (лучше всего — с помощью кисти), но и держатся они на порядок дольше.

Добавьте объема у корней

ТОП-5 лайфхаков, как скрыть отросшие корни волос
ТОП-5 лайфхаков, как скрыть отросшие корни волос
pinterest.com

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Создайте объем у корней и текстуру по длине. Лучше всего добавить прикорневого объема с помощью пудры и создать текстурные локоны с помощью утюжков –  такая комбинация позволит визуально сгладить резкий контраст оттенков. В этих же целях можно использовать сухой шампунь, который освежит волосы и придаст небольшой объем.

Играйте со светом

ТОП-5 лайфхаков, как скрыть отросшие корни волос
ТОП-5 лайфхаков, как скрыть отросшие корни волос
pinterest.com

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Если с помощью окрашивания Вы пытаетесь скрыть седые волосы, то возьмите себе на заметку, что светлые пряди волос будут притягивать взгляды. Если же Вы брюнетка, то не переусердствуйте с цветом: пряди должны быть всего на тон или два светлее, чем естественный цвет волос.

Откажитесь от пробора

ТОП-5 лайфхаков, как скрыть отросшие корни волос
ТОП-5 лайфхаков, как скрыть отросшие корни волос
pinterest.com

Отличный способ скрыть отросшие корни – это заплести косу, сделать пучок или завязать модные узлы. Главное, чтобы не было проборов. В этом случае одна коса хорошо, а две –уже перебор. Ранее мы рассказывали, как сделать самую модную прическа сезона за 5 минут.

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Теги: уход за волосами, как скрыть отросшие корни волос, уход за окрашенными волосами
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Источник: ivonа bigmir)net

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