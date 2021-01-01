Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Покруче шахматной доски: новое окрашивание волос Гвен Стефани

Комментариев: 0
Стильная игра контрастов.
Гвен Стефани
Гвен Стефани
pinterest.com

Читай также: Принцесса Монако Шарлен побрилась налысо

Популярная певица Гвен Стефани всегда была несменной блондинкой: девушка редко меняет свой цвет волос, а если даже и красится, то чаще всего экстремально. Например, как сейчас. На днях звезда показала свое новое черно-белое окрашивание: светлый оттенок по всей длине волос плавно переходит в контрастный черный.

Новое окрашивание волос Гвен Стефани
Новое окрашивание волос Гвен Стефани
instagram.com/gwenstefani

Читай также: Звезды, которые переборщили с наращиванием ресниц

Также темная полоска смотрится очень необычно, особенно, когда Гвен собирает волосы в пучок. Как будто певица просто воспользовалась аксессуарами для волос, не так ли? Что думаете по поводу нового образа певицы?

Новое окрашивание волос Гвен Стефани
Новое окрашивание волос Гвен Стефани
instagram.com/gwenstefani

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Гвен Стефани, модный цвет волос, образ звезды
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь