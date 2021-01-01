Покруче шахматной доски: новое окрашивание волос Гвен Стефани

Стильная игра контрастов.

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Популярная певица Гвен Стефани всегда была несменной блондинкой: девушка редко меняет свой цвет волос, а если даже и красится, то чаще всего экстремально. Например, как сейчас. На днях звезда показала свое новое черно-белое окрашивание: светлый оттенок по всей длине волос плавно переходит в контрастный черный.

Новое окрашивание волос Гвен Стефани instagram.com/gwenstefani

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Также темная полоска смотрится очень необычно, особенно, когда Гвен собирает волосы в пучок. Как будто певица просто воспользовалась аксессуарами для волос, не так ли? Что думаете по поводу нового образа певицы?

Новое окрашивание волос Гвен Стефани instagram.com/gwenstefani

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