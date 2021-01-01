Ivona делится подборкой актуальных идей новогоднего маникюра с блестками.

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Неизменный тренд, который всегда актуален и востребован, какие бы модные тенденции дизайна не появлялись, — красивый маникюр с блестками. Такой маникюр представлен во всех техниках нейл-дизайна, ведь маникюр + блестки – это всегда красиво, модно, оригинально, роскошно.

Не можем не согласиться, что маникюр с блестками вызывает изумление, ведь блестящие ногти всегда привлекали не только ярким исполнением, но и подчеркивали нестандартную индивидуальность своей обладательницы.

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Глиттер, являющийся основной фишкой подобного дизайна, может быть разных размеров, цветов, форм, что позволяет создавать эксклюзивный и неповторимый маникюр на любой вкус. Как утверждают профессионалы, маникюр с блестками – один из самых главных трендов зимних месяцев 2020-2021. Ведь именно зимой маникюр с блестками вызовет самые позитивные эмоции, поскольку этот вариант наиболее актуален в период праздников. С радостью делимся с Вами нашей подборкой, где каждой что-то приглянется.

ТОП-20 идей для новогоднего маникюра с блестками pinterest.com

ТОП-20 идей для новогоднего маникюра с блестками pinterest.com

ТОП-20 идей для новогоднего маникюра с блестками pinterest.com

ТОП-20 идей для новогоднего маникюра с блестками pinterest.com

ТОП-20 идей для новогоднего маникюра с блестками pinterest.com

ТОП-20 идей для новогоднего маникюра с блестками pinterest.com

ТОП-20 идей для новогоднего маникюра с блестками pinterest.com

ТОП-20 идей для новогоднего маникюра с блестками pinterest.com

ТОП-20 идей для новогоднего маникюра с блестками pinterest.com

ТОП-20 идей для новогоднего маникюра с блестками pinterest.com

ТОП-20 идей для новогоднего маникюра с блестками pinterest.com

ТОП-20 идей для новогоднего маникюра с блестками pinterest.com

ТОП-20 идей для новогоднего маникюра с блестками pinterest.com

ТОП-20 идей для новогоднего маникюра с блестками pinterest.com

ТОП-20 идей для новогоднего маникюра с блестками pinterest.com

ТОП-20 идей для новогоднего маникюра с блестками pinterest.com

ТОП-20 идей для новогоднего маникюра с блестками pixabay.com

ТОП-20 идей для новогоднего маникюра с блестками pinterest.com

ТОП-20 идей для новогоднего маникюра с блестками pinterest.com

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