На СТБ состоялась премьера сериала «Объятия лжи». С понедельника по четверг в 20:15 зрители продолжают следить за историей невероятной любви Тимура и Наны, которых на 20 лет разлучили недоразумение и страшная тайна. Одну из главных ролей в проекте исполнила Алина Сергеева. Актриса рассказала, как ухаживает за собой и что помогает ей быть в форме.

По словам Алины, правила хорошего внешнего вида очень просты..

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Алина Сергеева Личный архив актрисы

Алина Сергеева Личный архив актрисы

Также актриса признается, что не любит макияж в повседневной жизни и предпочитает обходиться без него. Даже в ее сумочке бьюти-средств практически нет!

Читай также: Белла Хадид показала деталь, которая сделает Ваш макияж уникальным «Я хожу в жизни без макияжа. Предпочитаю европейский свободный стиль. Я не крашусь, просто собираю волосы в классическую мамину дульку. Очень свободно себя чувствую. А зачем, в супермаркет сходить? Мне нравится смотреть на девчонок с распущенными ухоженными волосами, на каблуках, смотреть, как они себя подают. Но я думаю, что это очень энергозатратно. На праздники и на вечеринки – понятно. Но на съемках этого так много. Грим, костюмы, каблуки...

Алина Сергеева Личный архив актрисы

Алина Сергеева Личный архив актрисы

С собой в сумочке из бьюти-средств у меня ничего нет (улыбается). Бутылка воды, телефон и деньги. Вот еще один секрет – пить много воды, это база. А из декоративной косметики ничего с собой не ношу», - делится Алина Сергеева.

Смотрите сериал «Объятия лжи» с понедельника по четверг в 20:15 на СТБ.

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