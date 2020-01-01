Зарекомендовавшая себя в начале 80-х как успешный дизайнер и модельер, Каролина Эррера выпустила первый аромат в 1988 году.

В новой сфере ее ждал ошеломительный успех: аромат настолько понравился нью-йоркским модницам, что его просто сметали с прилавков парфюмерных магазинов, а на вырученные средства удалось профинансировать создание следующей коллекции одежды.

Спустя годы бренд Carolina Herrera продолжает радовать девушек яркими и запоминающимися ароматами. В 2016 году был представлен аромат Good Girl, который в первую очередь обратил на себя внимание инновационной упаковкой — флаконом в виде туфельки. А что же аромат? Он будто создан для праздника и веселья: яркий с пряным шлейфом, в котором гармонично переплелись миндаль с кофе, апельсин с ванилью и бобы тонка с какао. Он настолько приятно носится на коже, что просто не хочется с ним расставаться ни на миг.

Быть хорошей девочкой легко и приятно, но что делать, когда хочется примерить дерзкий образ? Точно не расставаться с ароматами бренда Carolina Herrera, ведь в 2020 году выходит новая, чувственная версия — Good Girl Suprême . Это все та же “Good Girl“ в черной туфельке, но с более ярким и бунтарским настроением.

Дерзкий аромат Carolina Herrera Good Girl Suprême Пресс-служба

“Наша темная сущность очень сильна и соблазнительна. Я уже давно хотела создать аромат, который бы вновь воссоединил нас с нашей бунтарской натурой. Как хорошо быть плохой!“ — говорит Каролина Эррера.

Новый аромат Good Girl Suprême все также остается в группе восточно-цветочных парфюмов, но обладает более выраженной чувственностью, граничащей с мужской. Дерзкий и мощный, но в тоже время чувственный и теплый аромат открывается ягодными нотами, которые перерастают в египетский жасмин и туберозу, а также уже знакомые нам бобы тонка. Завершает композицию ветивер — ингредиент, традиционно использующийся в мужских ароматах, который подчеркивает двойственность парфюма.

Дерзкий аромат Carolina Herrera Good Girl Suprême Пресс-служба

Лицом линии ароматов Good Girl остается супермодель Карли Клосс. И это не удивительно, ведь Карли сочетает в себе ум, смелость, а также игривость и сексуальность. Такой же она предстает и в рекламной компании Good Girl: игривой, женственной и в тоже время смелой девушкой.

Кому подойдет аромат:

Тому, кто без ума от восточных теплых ароматов, просто идеальных для зимней поры, найдут в Good Girl Suprême свою “половинку“. Пряная композиция согреет в морозные дни, а восточные нотки напомнят о теплом лете.

Всю палитру аромата Good Girl Suprême сложно понять с блоттера. Насыщенный обилием ярких ингредиентов, аромат полностью раскрывает всю свою красоту на коже.

Стоимость: от 2 425 грн за 30 мл

Где купить: brocard.ua

Дозволити собі бути поганою: зухвалий аромат Carolina Herrera Good Girl Suprême

Модельєр Кароліна Еррера, яка зарекомендувала себе на початку 80-х як успішний дизайнер, у 1988 році випустила перший аромат. У новій сфері її чекав приголомшливий успіх: аромат настільки сподобався нью-йоркським модницям, що його просто змітали з прилавків парфумерних магазинів, а на виручені кошти вдалося профінансувати створення наступної колекції одягу.

Через роки бренд Carolina Herrera продовжує радувати дівчат яскравими та незабутніми ароматами. У 2016 році було представлено аромат Good Girl, який в першу чергу звернув на себе увагу інноваційною упаковкою — флаконом у вигляді туфельки. А що ж аромат? Він ніби створений для свята і веселощів: яскравий з пряним шлейфом, в якому гармонійно переплелися мигдаль з кавою, апельсин з ваніллю і боби тонка з какао. Він настільки приємно носиться на шкірі, що просто не хочеться з ним розлучатися ні на мить.

Бути гарною дівчинкою легко і приємно, але що робити, коли хочеться приміряти зухвалий образ? Точно не розлучатися з ароматами бренду Carolina Herrera, адже у 2020 році виходить нова, чуттєва версія — Good Girl Suprême . Це все та ж “Good Girl“ в чорній туфельці, але з більш яскравим і бунтарським настроєм.

“Наша темна сутність дуже сильна і спокуслива. Я вже давно хотіла створити аромат, який би знову возз'єднав нас з нашою бунтарською натурою. Як добре бути поганою!“ — каже Кароліна Еррера.

Новий аромат Good Girl Suprême залишається в групі східно-квіткових парфумів, але має більш виражену чуттєвість, що межує з чоловічою. Зухвалий і потужний, але водночас чуттєвий і теплий аромат відкривається ягідними нотами, які переростають в єгипетський жасмин і туберозу, а також вже знайомі нам боби тонка. Завершує композицію ветивер — інгредієнт, який традиційно використовується в чоловічих ароматах, що підкреслює подвійність парфуму.

Обличчям лінії ароматів Good Girl залишається супермодель Карлі Клосс. І це не дивно, адже Карлі поєднує в собі розум, сміливість, а також грайливість і сексуальність. Такою ж вона постає і в рекламній компанії Good Girl: грайливою, жіночною і водночас сміливою дівчиною.

Кому підійде аромат:

Тому, хто у захваті від східних теплих ароматів, просто ідеальних для зимової пори, знайдуть в Good Girl Suprême свою “половинку“. Пряна композиція зігріє в морозні дні, а східні нотки нагадають про тепле літо.

Всю гаму аромату Good Girl Suprême складно зрозуміти з блоттера. Насичений великою кількістю яскравих інгредієнтів, аромат повністю розкриває всю свою красу на шкірі.

Вартість: від 2 425 грн за 30 мл

Де купити: brocard.ua

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