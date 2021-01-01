Ivona делится советами, как сделать идеальный макияж обладательницам жирной кожи.

Всегда очищайте кожу перед макияжем

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Под очищением не просто нужно умыться водой. Если речь идет о важном мероприятии, и Вы хотите получить стойкий результат без жирного блеска, - нужно позаботиться о том, чтобы кожа была подготовлена с помощью очищающих средств.

Нанесите увлажняющий крем

Дело в том, что перед макияжем жирную кожу нужно хорошо увлажнить и напитать, а не пытаться подсушить. Помните: если начать пользоваться лосьонами для жирной кожи или даже салициловой кислотой, сальные железы заработают еще активнее. Поэтому следующим за очищением шагом должно стать нанесение крема. Все нужное для себя кожа впитывает за 30-40 секунд, потом просто воспользуйтесь салфеткой, чтобы снять остатки.

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Обязательно используйте базу

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Праймер не только будет гарантировать макияжу стойкость, но еще и помогает справиться с проблемами жирной кожи. Он всегда имеет дополнительный матирующий эффект, так что его обязательно нужно иметь в косметичке.

Выберите матирующий тональный крем

Матирующие кремы, как правило, содержат меньше масел, но зато имеют в своем составе частички пудры. Чаще всего они органического происхождения и не забивают поры, а это спасение для жирной кожи.

Макияж для жирной кожи: ТОП-5 лайфхаков, чтобы не блестеть pinterest.com

Матирующие салфетки

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Сухие матирующие салфетки (не влажные для очищения!) помогают быстро устранить жирный блеск и качественно промокнуть лицо. Поверьте, обычная бумажная салфетка с этим не справляется. Благодаря очень низкой плотности и своим впитывающим свойствам, матирующие салфетки в два счета убирают блеск так, что даже припудриваться не придется. Приятный бонус: матирующие салфетки стоят даже дешевле, чем чашка кофе, так что не пренебрегайте этим важным бьюти-помощником.

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