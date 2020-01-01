Бренд Collistar создал линию ухаживающих средств с антиоксидантом нового поколения.

Сколько бы на витринах не было косметических средств, в XXI веке будут лучшими те, чей состав близок к натуральному. Кроме того, наличие экопозиции бренда по отношению к потребителю и Земле – играет важнейшую роль. Все потому, что мы отчасти хотим почувствовать себя Гретой Тунберг и участвовать в спасении экологии планеты.

Не будем спорить, торговые марки уверенно вступили в битву за разумное использование продукции. Они не только тщательно выбирают ингредиенты для товаров, но и не забывают про состав упаковок, останавливаясь на тех, которые подлежат утилизации.

Как выбирать эко-средства

Уникальное позиционирование производителя – это важно, но кто будет на его стороне, если продукты вредят планете? Для того чтобы покупать лучшее, стоит придерживаться пунктов, которые помогают современной девушке выбрать качественную торговую марку с прогрессивными экорешениями.

Безвредное производство;

Передовые формулы в изготовлении средств ухода;

Научно-выверенный состав;

Не тестируется на животных;

Экологичная упаковка.

Сегодня не каждый изготовитель придерживается этих правил, но существуют те, кому это удается с успехом. Несмотря на устойчивую экопозицию, итальянский бренд Collistar создает для покупателей высококлассные средства. С их помощью можно ухаживать за кожей лица и тела, защитить себя от пагубного влияния солнечных лучей, а также позаботиться о волосах. Немаловажную роль в этом играет и 60-летняя история бренда. За годы эффективных разработок и передовых нововведений, марке удалось найти поклонников в различных уголках мира, а точнее – в более 40 странах.

Омолаживающий эффект антиоксидантов: как спастись от признаков старения кожи Пресс-служба

Одна из важнейших инициатив Collistar сейчас — это стремление улучшить экосистему. Дело в том, что картонные упаковки продукции бренда имеют сертификацию FSC. Это значит, что каждая коробочка изготовляется из древесины, полученной из промышленных лесов, которые регулярно засаживаются новыми деревьями. Именно это помогает сохранить разнообразие растений и численность животных для будущих поколений.

Кроме того, емкость после использования средства не попадет на свалку. Нет! Она успешно перерабатывается, что позволяет сделать такую же еще много раз.

Но не одними реализованными эко-трендами славится Collistar. В каталоге бренда появились новые средства с секретными свойствами. Что же в их составе интересного и как это помогает бороться с признаками старения кожи, узнаешь дальше в материале.

Омолаживающий эффект антиоксидантов: как спастись от признаков старения кожи Пресс-служба

Антиоксиданты: зачем они нужны для кожи?

Наша кожа проживает свою жизнь намного сложнее, чем кажется на первый взгляд. Ежедневно ее атакуют десятки различных факторов – вредная пища, стрессы, негативное воздействие окружающей среды и некачественная декоративная косметика. И если тебе не 16 лет, то реакция организма не заставит себя ждать. Создать барьер для кожи и спасти ее от потери ровного оттенка помогут антиоксиданты. Именно они борются с преждевременными признаками старения, замедляя окисление кожи.

Линия ухаживающих средств Collistar с витамином C — мощнейшим антиоксидантом — создана спасать кожу любого типа и возраста от тусклости и отсутствия упругости. Активные компоненты блокируют влияние внешних факторов, одновременно синтезируя выработку коллагена.

Линия VITAMIN C Pure Actives от Collistar:

Концентрат с выраженным антиоксидантным действием — VITAMIN C + ALPHA-ARBUTIN.

Легкий крем с выраженным антиоксидантным действием — VITAMIN C + FERULIC ACID.

Если ты столкнулась с неравномерным тоном кожи и ее выраженной усталостью – помогут средства с этил-аскорбиновой кислотой нового поколения. Они подарят лицу здоровое сияние, поскольку антиоксидант не только легко попадает в кожу, но и быстро передает свои полезные свойства.

Омолаживающий эффект антиоксидантов: как спастись от признаков старения кожи Пресс-служба

Свежесть и легкость в ежедневном уходе

Концентрат VITAMIN C + ALPHA-ARBUTIN

С утра кожа нуждается в тонизации на целый день. Альфа-арбутин в сочетании с витамином С поможет вернуть ей жизненные силы, а также урегулировать выработку меланина.

Концентрат не только делает кожу лица гладким, но и стимулирует работу коллагена, который отвечает за прочность и эластичность. А ежедневное использование ухаживающего средства способствует здоровому сиянию и равномерному тону лица.

Преимущества состава концентрата от Collistar:

Увлажняет с помощью пропандиола;

Выравнивает тон кожи вследствие действия альфа-арбутина;

Защищает и успокаивает благодаря глицерину;

Владеет антимикробной защитой из-за наличия пентилен-гликоля.

Омолаживающий эффект антиоксидантов: как спастись от признаков старения кожи Пресс-служба

Крем VITAMIN C + FERULIC ACID

Сочетание двух активных компонентов в ухаживающем средстве оказывает позитивное влияние на здоровье кожи. Синергия этил-аскорбиновой и феруловой кислоты – одна из незаменимых, поскольку помогает одновременно защитить, улучшить и оздоровить кожу лица.

Шелковистая и тающая текстура легко наносится, не вызывая утяжеления. Крем поддерживает здоровое сияние кожи, и в то же время делает ее тон равномерным.

Уникальные качества крема с антиоксидантным действием от Collistar:

Защищает клетки кожи от окислительного стресса, который способствует появлению преждевременных признаков старения;

Стимулирует выработку коллагена, чем делает кожу упругой и подтянутой;

Спасает от фотостарения и гиперпигментации;

Восстанавливает здоровый цвет лица;

Оберегает от пагубного загрязнения и солнечного излучения UVA / UVB.

Омолаживающий эффект антиоксидантов: как спастись от признаков старения кожи Пресс-служба

Ежедневный уход с концентратом и кремом от бренда Collistar с витамином С будет эффективным не зависимо от возраста и типа кожи, даже если она чувствительная. Средства отлично проявляют свои свойства по отдельности, однако в тандеме оказываются более действенными.

Омолоджувальний ефект антиоксидантів: як врятуватися від ознак старіння шкіри

Бренд Collistar створив лінію засобів догляду з антиоксидантом нового покоління

Скільки б на вітринах не було косметичних засобів, в XXI столітті будуть кращими ті, чий склад близький до натурального. Крім того, наявність еко-позиції бренду стосовно споживача і Землі – грає найважливішу роль. Все тому, що ми частково хочемо відчути себе Гретою Тунберг і брати участь у порятунку екології планети.

Не будемо сперечатися, торгові марки впевнено вступили в битву за розумне використання продукції. Вони не тільки ретельно обирають інгредієнти для товарів, а й не забувають про склад упаковок, зупиняючись на тих, які підлягають утилізації.

Як обирати еко-засоби

Унікальне позиціювання виробника – це важливо, але хто буде на його боці, якщо продукти шкодять планеті? Для того, щоб купувати найкраще, варто дотримуватися пунктів, які допомагають сучасній дівчині обрати якісну торгову марку з прогресивними еко-рішеннями.

Нешкідливе виробництво;

Передові формули у виготовленні засобів догляду;

Науково-вивірений склад;

Не тестується на тваринах;

Екологічна упаковка.

Сьогодні не кожен виробник дотримується цих правил, але існують ті, кому це вдається з успіхом. Попри стійку еко-позицію, італійський бренд Collistar створює для покупців висококласні засоби. З їх допомогою можна доглядати за шкірою обличчя і тіла, захистити себе від згубного впливу сонячних променів, а також подбати про волосся. Важливу роль в цьому відіграє і 60-річна історія бренду. За роки ефективних розробок і передових нововведень, марці вдалося знайти прихильників у різних куточках світу, а точніше – у понад 40 країнах.

Одна з найважливіших ініціатив Collistar зараз – це прагнення поліпшити екосистему. Річ у тому, що картонні упаковки продукції бренду мають сертифікацію FSC. Це означає, що кожна коробочка виготовляється з деревини, отриманої з промислових лісів, які регулярно засаджуються новими деревами. Саме це допомагає зберегти різноманітність рослин і чисельність тварин для майбутніх поколінь.

Крім того, ємність після використання засобу не потрапить на звалище. Ні! Вона успішно перероблюється, що дозволяє зробити таку ж ще багато разів.

Але не одними реалізованими еко-трендами славиться Collistar. У каталозі бренду з'явилися нові засоби з секретними властивостями. Що ж в їх складі цікавого і як це допомагає боротися з ознаками старіння шкіри, дізнаєшся далі в матеріалі.

Антиоксиданти: навіщо вони потрібні для шкіри?

Наша шкіра проживає своє життя набагато складніше, ніж здається на перший погляд. Щодня її атакують десятки різних чинників – шкідлива їжа, стреси, негативний вплив навколишнього середовища і неякісна декоративна косметика. І якщо тобі не 16 років, то реакція організму не змусить на себе чекати. Створити бар'єр для шкіри і врятувати її від втрати рівного відтінку допоможуть антиоксиданти. Саме вони борються з передчасними ознаками старіння, сповільнюючи окислення шкіри.

Лінія засобів догляду Collistar з вітаміном C – найпотужнішим антиоксидантом – створена рятувати шкіру будь-якого типу і віку від тьмяності та відсутності пружності. Активні компоненти блокують вплив зовнішніх чинників, одночасно синтезуючи вироблення колагену.

Лінія VITAMIN C Pure Actives від Collistar:

Концентрат з вираженою антиоксидантною дією – VITAMIN C + ALPHA-ARBUTIN.

Легкий крем з вираженою антиоксидантною дією – VITAMIN C + FERULIC ACID.

Якщо ти зіткнулася з нерівномірним тоном шкіри та її вираженою втомою – допоможуть засоби з етил-аскорбіновою кислотою нового покоління. Вони подарують обличчю здорове сяйво, оскільки антиоксидант не тільки легко потрапляє у шкіру, але і швидко передає свої корисні властивості.

Свіжість і легкість у щоденному догляді

Концентрат VITAMIN C + ALPHA-ARBUTIN

Зранку шкіра потребує тонізації на цілий день. Альфа-арбутин у поєднанні з вітаміном С допоможе повернути їй життєві сили, а також врегулювати вироблення меланіну.

Концентрат не тільки робить шкіру обличчя гладкою, але і стимулює роботу колагену, який відповідає за міцність і еластичність. А щоденне використання засобів догляду сприяє здоровому сяйву і рівномірному тону обличчя.

Переваги складу концентрату від Collistar:

Зволожує за допомогою пропандіола;

Вирівнює тон шкіри внаслідок дії альфа-арбутина;

Захищає і заспокоює завдяки гліцерину;

Володіє антимікробним захистом через наявність пентілен-гліколю.

Крем VITAMIN C + FERULIC ACID

Поєднання двох активних компонентів у засобі догляду справляє позитивний вплив на здоров'я шкіри. Синергія етил-аскорбінової та ферулової кислоти – одна з незамінних, адже дає змогу одночасно захистити, поліпшити та оздоровити шкіру обличчя.

Шовковиста текстура легко наноситься, не викликаючи обважнення. Крем підтримує здорове сяйво шкіри, і водночас робить її тон рівномірним.

Унікальні якості крему з антиоксидантною дією від Collistar:

Захищає клітини шкіри від окисного стресу, який сприяє появі передчасних ознак старіння;

Стимулює вироблення колагену, чим робить шкіру пружною і підтягнутою;

Рятує від фотостаріння та гіперпігментації;

Відновлює здоровий колір обличчя;

Оберігає від згубного забруднення і сонячного випромінювання UVA / UVB.

Щоденний догляд з концентратом і кремом від бренду Collistar з вітаміном С буде ефективним незалежно від віку та типу шкіри, навіть якщо вона чутлива. Засоби відмінно проявляють свої властивості окремо, проте в тандемі є дієвішими.

Информация предоставлена в порядке ст.10 Конституции Украины и ст. 6 Закона Украины О национальных меньшинствах в Украине