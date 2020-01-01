Когда ты под королевской защитой, твоя жизнь меняет ритм.

Об исторических личностях сейчас снимают фильмы и сериалы, пишут целые романы и даже посвящают современные ароматы. Цветочный мускусный аромат The Favourite известного дома Penhaligon’s — один из таких. На его создание парфюмеров вдохновила оскароносная картина «Фаворитка» с Оливией Колман, Рэйчел Вайс и Эммой Стоун в главных ролях, а также одна из ключевых героинь картины и историческая личность — Сара Черчилль.

Какие черты этой легендарной женщины создатели повторили в аромате и почему ее имя осталось в истории — читайте на Ивоне.

Имя ей — Женщина

Сару Черчилль, герцогиню Мальборо, называли «фавориткой» королевы Анны. Сара сумела сблизиться с ней и успешно пользовалась этой дружбой. Ей завидовали, ее ненавидели, ею восхищались. Страстная, коварная, способная своими амбициями и харизмой уступать только великим полководцам — Сара Черчилль была одной из самых влиятельных и могущественных женщин в то время.

Сара Черчилль, герцогиня Мальборо Пресс-служба

История дружбы Сары и королевы началась еще когда Анна была еще принцессой. После того как Анна взошла на престол, ее любимая фрейлина стала правительницей гардеробной, а также получила должность хранительницы личной казны. Мужу Сары —Джону Черчиллю — королева даровала титул герцога Мальборо. С этого момента Сара окончательно и бесповоротно получила абсолютное влияние на английский двор, была в курсе всех политических и придворных интриг.

Свой новый аромат Penhaligon's посвятил влиятельности, коварству, опасности и величию этой женщины. Ведь английский бренд Penhaligon's — это не только особенные ароматы, но и особенные истории. За каждым уникальным флаконом парфюмов стоят целые истории, романы, рассказы.

Культовой элегантности 150 лет

Известный бренд был основан Уильямом Генри Пенхалигоном в 1870-м году. Вместе со своей семьей он переехал с родного портового городка в Лондон и стал работать цирюльником недалеко от турецких бань. Может, именно поэтому его первый аромат Hammam Bouquet был пропитан духом Турции. Своей экзотикой и дерзостью он покорил англичан, поэтому Уильям Пенхалигон продолжал работу над новыми ольфакторными открытиями.

Уильям Пенхалигон Пресс-служба

Всего через несколько лет он уже стал поставлять парфюмерию королевскому двору! А в 1902 году создал свой культовый аромат Blenheim Bouquet для 9-го герцога Мальборо. За необычное сочетание лоска и традиций его ценил и сэр Уинстон.

Сегодня фирменный флакон Penhaligon’s повторяет оригинальный дизайн, который был создан Уильямом. Эта лента-бабочка на прозрачном сосуде достаточно узнаваема. Уникальность аромата еще в том, что производят его только в Англии. И всегда на одном из ключевых мест — развитие и новые технологии производства парфюмерии.

Интерьер бутика на Веллингтон стрит Пресс-служба

Мимоза, мимоза, мимоза!

Страсть и жизненная энергия герцогини Мальборо отразились в цветочном мускусе, построенном вокруг мимозы, которая играет на всех этапах. Аромат The Favourite открывается красиво, робко, нежно — мимозой, ирисом и сладостно-терпкой фрезией под трогательной шалью бергамота и мандарина. Такой была и Сара до замужества. Но мимоза тут теплая и приятная, а ирис освежающий и прохладный, с примесью сладости фрезии.

После цитрусовых и цветочных нот сразу чувствуется уже более сложная часть. Раскрывается холодный металлический привкус лепестка цветочка фиалки. В базе аромата — амброксан, белый мускус и индийский сандал, которые складываются в неповторимый древесный шлейф.

The Favourite, Penhaligon’s Пресс-служба

С помощью мимозы парфюмер Алиенор Массене хорошо передает природную естественную красоту Сары, а также — роскошность родового имения герцогов Мальборо. Это исключительно английский подход к мимозе — нет явной сладости и цветочной зелени, а есть красивая уравновешенность и британская сдержанность.

Penhaligon's The Favourite: історія одного аромату

Коли ти під королівським захистом, твоє життя змінює ритм.

Про історичних особистостей зараз знімають фільми і серіали, пишуть цілі романи і навіть присвячують сучасні аромати. Квітковий мускусний аромат The Favourite відомого дому Penhaligon's — один із таких. На його створення парфумерів надихнула оскароносна стрічка «Фаворитка» з Олівією Колман, Рейчел Вайс і Еммою Стоун у головних ролях, а також одна з ключових героїнь фільму та історична особистість – Сара Черчилль.

Які риси цієї легендарної жінки творці втілили в ароматі і чому її ім'я залишилося в історії — читайте на Івоні.

Ім’я їй — Жінка

Сару Черчилль, герцогиню Мальборо, називали «фавориткою» королеви Анни. Сара змогла зблизитися з нею і успішно користувалася цією дружбою. Їй заздрили, її ненавиділи, нею захоплювалися. Пристрасна, підступна, здатна своїми амбіціями і харизмою поступатися тільки великим полководцям — Сара Черчилль була однією з найбільш впливових та могутніх жінок того часу.

Історія дружби Сари і королеви почалася коли Анна була ще принцесою. Після того як Анна зійшла на престол, її улюблена фрейліна стала правителькою гардеробної, а також отримала посаду берегині особистої скарбниці. Чоловікові Сари — Джону Черчиллю — королева дарувала титул герцога Мальборо. З цього моменту Сара остаточно і безповоротно отримала абсолютний вплив на англійський двір, знала про всі політичні і придворні інтриги.

Свій новий аромат Penhaligon's присвятив впливовості, підступності, небезпечності і величі цієї жінки. Адже англійський бренд Penhaligon's — це не тільки особливі аромати, а й особливі історії. За кожним унікальним флаконом парфумів стоять цілі історії, романи, оповідання.

Культовій елегантності 150 років

Відомий бренд був заснований Вільямом Генрі Пенхалігоном в 1870-му році. Разом зі своєю родиною він переїхав з рідного портового містечка до Лондона і став працювати цирульником недалеко від турецьких лазень. Може, саме тому його перший аромат Hammam Bouquet був пронизаний духом Туреччини. Своєю екзотикою і зухвалістю він підкорив англійців, тому Вільям Пенхалігон продовжував роботу над новими ольфакторними відкриттями.

Всього через кілька років він вже почав поставляти парфумерію до королівського двору! А в 1902 році створив свій культовий аромат Blenheim Bouquet для 9-го герцога Мальборо. За незвичайне поєднання блиску і традицій його цінував і сер Вінстон.

Сьогодні фірмовий флакон Penhaligon's повторює оригінальний дизайн, який був створений Вільямом. Ця стрічка-метелик на прозорій посудині досить пізнавана. Унікальність аромату ще в тому, що виробляють його тільки в Англії. І завжди на одному з ключових місць — розвиток і нові технології виробництва парфумерії.

Мімоза, мімоза, мімоза!

Пристрасть і життєва енергія герцогині Мальборо відобразилась в квітковому мускусі, зібраному навколо мімози, яка грає на всіх етапах. Аромат The Favourite відкривається красиво, боязко, ніжно — мімозою, ірисом і солодко-терпкою фрезією під зворушливою шаллю бергамота і мандарина. Такою була і Сара до заміжжя. Але мімоза тут тепла і приємна, а ірис освіжаючий і прохолодний, з домішкою солодкої фрезії.

Після цитрусових і квіткових нот відразу відчувається вже більш складна частина. Розкривається холодний металевий присмак пелюстка фіалки. У базі аромату — амброксан, білий мускус і індійський сандал, які складаються в неповторний деревний шлейф.

За допомогою мімози парфумер Алієнор Массене добре передає природну звичайну красу Сари, а також — розкішність родового маєтку герцогів Мальборо. Це виключно англійський підхід до мімози — немає явної солодкості та квіткової зелені, а є красива врівноваженість і британська стриманість.

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