Красота вашей кожи в ваших руках!

Ivona делится лучшими рецептами универсальных скрабов для тела, которые можно изготовить самостоятельно. Домашние спа-процедуры еще никогда не были такими приятными и легкими!

Соляно-медовый скраб

Ингредиенты: морская соль мелкого помола (150 г), мед (3 ст. л.), сок алоэ (1 ст. л.)

Натуральная косметика своими руками: ТОП-5 скрабов для тела freepik.com

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Прекрасный эксфолиант с питательным эффектом. Особенно подходит для ухода за кожей локтей, колен, бедер и ягодиц. Смешайте ингредиенты в емкости и нанесите на тело до того, как соль растворится. Держите на коже 3-5 минут, затем смойте теплой водой. Не забывайте увлажнять участки кожи, обработанные скрабом. Для этого подойдет молочко, лосьон или крем для тела вашей любимой марки.

Банановый скраб

Ингредиенты: банан (1 шт.), сахар (3 ст. л.), эфирное масло чайного дерева или виноградных косточек (3-5 капель).

Натуральная косметика своими руками: ТОП-5 скрабов для тела freepik.com

Многофункциональный скраб с отшелушивающим и увлажняющим эффектом. Он также исполняет роль питательной маски. Разомните мякоть банана вилкой до состояния пюре, затем добавьте сахар, эфирное масло и тщательно перемешайте. Наносите банановый скраб мягкими, массажными движениями на кожу, дайте впитаться 5-7 минут (полного высыхания ждать не нужно), затем смойте теплой водой. После такой процедуры кожа станет мягкой, шелковистой, и надолго сохранит благоухание банана.

Кофейно-кокосовый скраб

Ингредиенты: молотый кофе и кокосовое масло (1:1).

Натуральная косметика своими руками: ТОП-5 скрабов для тела freepik.com

Кофе в составе скраба тонизирует кожу и стимулирует кровообращение, что делает его незаменимым помощником в борьбе с растяжками и целлюлитом. Смешайте кофе с густым кокосовым маслом и нанесите смесь на кожу, особое внимание уделяя проблемным зонам, вроде живота, ягодиц и бедер. Оставьте скраб на теле 10-15 минут. Так как это средство имеет масляную основу, смывать его лучше всего с мылом или гелем для душа с увлажняющим эффектом. Для лучшего эффекта повторяйте процедуру 2 раза в неделю.

Сахарный скраб “Зеленый чай и корица“

Ингредиенты: сахар (250 г), молотая корица (1 ч. л.), зеленый чай (мелколистовой; 3 ч. л.), кокосовое масло (растопленное; 100 г).

Натуральная косметика своими руками: ТОП-5 скрабов для тела freepik.com

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В этом скрабе прекрасно все: от отшелушивающего и смягчающего эффекта, до аромата. Смешайте все ингредиенты, и нанесите средство на тело (если получится слишком жидким, используйте для этого массажную щетку или перчатку). Мягко вмассируйте смесь в кожу, уделяя особенное внимание областям локтей, колен, ягодиц и живота. Смывать лучше всего с использованием мыла или геля для душа, как и в предыдущем рецепте.

Лимонно-имбирный скраб

Ингредиенты: лимонный сок (1 ст. л.), свежий имбирь (1 ст. л.), морская соль (100 г).

Натуральная косметика своими руками: ТОП-5 скрабов для тела freepik.com

Очищенный имбирь измельчите в блендере вместе с солью, затем влейте в смесь лимонный сок и тщательно перемешайте. Цитрусово-имбирный скраб наносите на проблемные зоны, избегая область живота и груди. Имеет согревающий и тонизирующий эффект, скраб очищает кожу, снабжает полезными веществами и помогает бороться с несовершенствами.

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