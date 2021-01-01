Эко-тренд: что такое безводная косметика и как она работает

Ivona рассказывает, что такое безводная косметика и какими средствами она представлена на рынке.

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Один из главных трендов этого и следующего года – безводная косметика. Огромное преимущество: она позволяет экономить природные ресурсы и полностью отвечает эко-стандартам.

Безводная косметика pinterest.com

Изначально безводная косметика появилась в Корее. Однако ее смысл был не в экологичности. Бренды просто стали выпускать концентрированные средства без воды в составе, а значит, более эффективные. В Европе и Америке этот тренд поняли по-другому. Обычно при изготовлении уходовых средств – сывороток, шампуней и кремов используют до 90% воды. Косметика waterless помогает экономить мировые запасы жидкости, а ее состав – натуральный и экологичный. К waterless-косметике относятся, как и средства без воды в составе, так и те, при изготовлении которых ее использовали в минимальных количествах.

Безводная косметика pinterest.com

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Безводная косметика – это очищающие масла, пудры, сухие маски и шампуни. Эти средства расходуются очень экономно, они концентрированные и эффективные. Также среди безводной косметики встречаются и мицеллярные продукты – очищающая вода для лица. Безводная косметика подойдет всем, кто заботится об экологии.

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