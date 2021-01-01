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Когда сильно перестарались: как восстановить кожу после уходовых средств

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Ivona рассказывает, как понять, что кожа перенасытилась уходовыми средствами и требует восстановления.
Когда сильно перестарались: как восстановить кожу после уходовых средств
Когда сильно перестарались: как восстановить кожу после уходовых средств
pinterest.com

Казалось бы, у вас нет аллергии и пользуетесь средствами, которые исключительно вам подходят, но появились жжение, зуд, стянутость, излишняя сухость и покраснения, это говорит о том, что Вы уже слишком перестарались с масками, пилингами, скрабами. Пора исправлять сложившуюся ситуацию!

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Для начала нужно выяснить, с какими средствами Вы переборщили.  Если пользуетесь тониками, кремами, лосьонами с кислотами,  - кожа будет шелушиться, сильно блестеть, а также покроется мелкими прыщиками. Настоятельно рекомендуем дать коже заслуженный отдых. Откажитесь от кислот минимум на месяц, и тогда все раздражение исчезнет. Не забывайте при этом хорошо увлажнять кожу и пользоваться восстанавливающими средствами.

Когда сильно перестарались: как восстановить кожу после уходовых средств
Когда сильно перестарались: как восстановить кожу после уходовых средств
pinterest.com

Касаемо масок– очищающих, питательных и увлажняющих, и Вы наносите их ежедневно, это грозит нарушением работы липидного барьера кожи – она будет шелушиться, почти наверняка появится раздражение и даже воспаления. В этом случае используйте маски реже – один или два раза в неделю и ни в коем случае не передерживайте их, как это часто бывает, когда отвлекаемся на другие дела.  Так кожа придет в норму.

Когда сильно перестарались: как восстановить кожу после уходовых средств
Когда сильно перестарались: как восстановить кожу после уходовых средств
pinterest.com

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Ещё один момент: когда используете средства с ретинолом, который является мощным антиоксидантом и противовоспалительным компонентом, делайте это осторожно и постепенно вводите его в уход – точно не стоит с самого начала наносить его каждый день и брать высокий процент. В противном случае на лице будут пятна, сильное раздражение и шелушение.  Уж если Вы заметили все эти признаки, - откажитесь от средства с ретинолом на неделю и проследите за состоянием кожи. Вероятность велика, что этот компонент вовсе вашей коже не подходит.

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Источник: ivonа bigmir)net

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