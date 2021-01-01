Ivona рассказывает, как понять, что кожа перенасытилась уходовыми средствами и требует восстановления.

Казалось бы, у вас нет аллергии и пользуетесь средствами, которые исключительно вам подходят, но появились жжение, зуд, стянутость, излишняя сухость и покраснения, это говорит о том, что Вы уже слишком перестарались с масками, пилингами, скрабами. Пора исправлять сложившуюся ситуацию!

Читай также: Какие уходовые средства нельзя наносить перед сном

Для начала нужно выяснить, с какими средствами Вы переборщили. Если пользуетесь тониками, кремами, лосьонами с кислотами, - кожа будет шелушиться, сильно блестеть, а также покроется мелкими прыщиками. Настоятельно рекомендуем дать коже заслуженный отдых. Откажитесь от кислот минимум на месяц, и тогда все раздражение исчезнет. Не забывайте при этом хорошо увлажнять кожу и пользоваться восстанавливающими средствами.

Когда сильно перестарались: как восстановить кожу после уходовых средств pinterest.com

Касаемо масок– очищающих, питательных и увлажняющих, и Вы наносите их ежедневно, это грозит нарушением работы липидного барьера кожи – она будет шелушиться, почти наверняка появится раздражение и даже воспаления. В этом случае используйте маски реже – один или два раза в неделю и ни в коем случае не передерживайте их, как это часто бывает, когда отвлекаемся на другие дела. Так кожа придет в норму.

Когда сильно перестарались: как восстановить кожу после уходовых средств pinterest.com

Читай также: Как сделать макияж полезным для кожи

Ещё один момент: когда используете средства с ретинолом, который является мощным антиоксидантом и противовоспалительным компонентом, делайте это осторожно и постепенно вводите его в уход – точно не стоит с самого начала наносить его каждый день и брать высокий процент. В противном случае на лице будут пятна, сильное раздражение и шелушение. Уж если Вы заметили все эти признаки, - откажитесь от средства с ретинолом на неделю и проследите за состоянием кожи. Вероятность велика, что этот компонент вовсе вашей коже не подходит.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.