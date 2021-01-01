Що приховує косметичка українки? Дайджест осінніх новинок на основі дослідження Avon

Цієї осені в Avon зібрали найцікавіші факти дослідження про косметичку української жінки і створили осінній дайджест новинок.

Ми в Avon віримо, щоб допомагати жінкам і підтримувати їх, треба їх добре знати. Саме тому ми провели масштабне всеукраїнське дослідження сучасної жінки. Поштовхом до нього стало оновлення фірмового стилю і розробка нової кампанії Watch me now (“Ось що я можу”) — на честь 135-річчя бренду Avon.

“Ось що я можу” — це про успіхи абсолютно різних жінок, в яких не завжди вірять оточуючі та суспільство. А ще з кампанією ми хочемо нагадати, що Avon — динамічна, смілива, сучасна й інклюзивна компанія в індустрії краси, відзначена більш ніж 300 нагородами й захищена більш ніж 750 патентами у світі. Ми підтримуємо важливі соціальні починання, зокрема боротьбу з гендерним насильством і раком молочної залози. У нас жінки знаходили можливість заробляти ще до того, як отримали право голосу на виборах.

Цієї осені ми зібрали найцікавіші факти дослідження про косметичку української жінки і створили осінній дайджест новинок. Впевнені, що деякі факти вас вразять! Розбираємо їх разом із провідним лікарем дерматологом-косметологом Avon, кандидатом медичних наук Тетяною Чернишовою.

Лише 25% українок користуються кремом навколо очей, 52% - тоніком для обличчя. 36% використовують крем для обличчя менше ніж 1 раз на тиждень.

«Я рада, що ці цифри з роками збільшуються, значить, ми недарма робимо нашу справу. Адже ще кілька років тому вони були ще менші. Користуйтеся кремом двічі на день: зранку, щоб захистити від зовнішнього середовища, ввечері — щоб відновити. Підбирайте крем по віку та типу шкіри. Тонік — недооцінений продукт для України. Його основна функція — вирівнювати РН шкіри, а правильний РН захищає шкіру: шкідливі бактерії не проникають всередину. Окрім цього він дозволяє шкірі краще поглинати всі корисні елементи, які містить засіб. Користуватися ним потрібно двічі на день — зранку і ввечері»

Сироватка для обличчя Avon Anew “Інновація” — починаєш задумуватися про те, як відновити колаген у шкірі? Ми кидаємо тобі виклик — зроби це за 7 днів! У складі капсул - інноваційна технологія Protinol, розроблена фахівцями Avon. Сироватка Protinol допомагає відновити у шкірі одразу І і ІІІ типи колагену.

Денний крем для обличчя Avon Anew “Досконалість” і Нічний крем Avon Anew “Оновлення” - серія кремів з Protinol у складі, що йдуть у парі — спеціально для пружності твоєї шкіри. І впевненості у собі.Для посилення ефекту - використовуй разом з ампулами.

Система 2-в-1 від кіл під очима “Рівний тон” — у будь-який час дня і ночі ти можеш виглядати бездоганно. Система 2-в-1 — це два креми в одному засобі, розраховані на денний і вечірній догляд за очима.

Тонік для обличчя “Сибірський женьшень і льодовикова вода” - новинка з Global Beauty Collection. Цей засіб, що відповідає останнім б’юті інноваціям. Протестуй і дізнаєшся, що догляд за шкірою має бути високоефективним. Адже твоя шкіра варта цього відчуття!

69% жінок користуються кремом для тіла не частіше, ніж раз на тиждень

«Зверніть увагу, за кордоном у готелях ви завжди знайдете молочко для тіла. В інших країнах є культура піклування про тіло, але у нас вона розвинута ще недостатньо. При цьому шкіра під одягом має тенденцію пересихати. Засоби для тіла нормалізують водно-ліпідний баланс, надають пружності, покращують імунний захист шкіри. Користуватися ними важливо щодня».

Крем-пудинг “Бразильська ягода асаї та олія купуасу“ - новинка з Global Beauty Collection. Ми зібрали секрети краси та трендові інгредієнти з різних куточків світу, щоб об’єднати їх у цій колекції. Цієї осені обов’язково подбай про зволоження шкіри всього тіла. Ми пробували — це працює.

ТОП-3 косметичних засоби українки - туш, помада, засоби для брів

«Помада - це одяг для губ. Ми не завжди про це задумуємося, але помада може допомогти нам зберегти красу: соковитість, наповнення губ.».

Тінт-кушон для губ та щік — ти полюбиш його одразу. За його ніжний колір на щоках і губах, за можливість створити натуральний свіжий мейкап, за невагому текстуру. Тінт-кушон має зручний спонж-аплікатор, завдяки якому можна отримати бажаний відтінок на щоках та губах.

Туш для вій “Супер об’єм” — без зайвих слів, туші Avon - мастхев твоєї косметички. А ця ще й доповнить твій образ супер об’ємом вій та насиченим чорним кольором. Покажи, що ти можеш!

2-в-1 олівець для брів-хайлайтер — двосторонній олівець із хайлайтером створить ідеальний контур брів - як на обкладинках. Серед палітри відтінків обов’язково знайдеш той самий.

Для кожної другої українки наносити макіяж означає піклуватись про себе

«Косметика зараз може виконувати не тільки декоративну, а і захисну функцію. Наприклад, тональний засіб вирівнює тон шкіри, а також зволожує, покращує її баланс, захищає від ультрафіолетових променів»

Тональний крем для обличчя “Бездоганний тон” — сяюче рівне покриття, що приховує пори. Без компромісів.

45% жінок не користуються бальзамом-кондиціонером

«Ще один недооцінений продукт — кондиціонер. Коли ви миєте волосся, шампунь відкриває лусочки волосся і вимиває бруд. Кондиціонер ці лусочки закриває і згладжує поверхню волосся. Таким чином у ньому зберігаються колаген, вітаміни та мікроелементи. Не забувайте користуватися кондиціонером після шампуню.»

Бальзам-ополіскувач для всіх типів волосся — те, чим ти можеш потішити своє волосся цієї осені, насичуючи його живильними оліями, що у складі. Для краси зовні, для гарного настрою всередині.

Кожна 3-я жінка ніколи в житті не відвідувала мамолога

За даними Інституту раку, перший огляд виявляє у чверті з жінок метастатичні стадії хвороби, які вилікувати важко. Змінити ситуацію допоможе раннє виявлення хвороби — на 1-й стадії рак грудей виліковується у 95% пацієнток! Відвідуйте мамолога 1 раз на рік, наприклад у жовтень — місяць боротьби з раком молочної залози.

Підтримати програму можна обравши благодійні товари з міні-каталогу “Рожева стрічка” — новий глянцевий блиск для губ для себе, лосьйон для тіла чи туалетну воду в подарунок мамі, перший лак для нігтів для молодшої сестрички. Будь-яка покупка допомагає Avon розвивати програму проти раку молочної залози, а ще нагадує найближчим жінкам, що регулярно відвідувати лікаря — важливо.

У липні 2020 року Kantar на замовлення Avon провів «Всеукраїнське дослідження жінок». Метою дослідження було визначити найвагоміші для українок можливості та перешкоди. щоб допомогти їм. В опитуванні взяли участь 1000 респонденток, жінок 18—65 років, представлених репрезентативно населенню України за віком, регіоном, типом населеного пункту.