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Под разные задачи: как выбрать расческу

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Ivona рассказывает, как правильно выбрать расческу для разных причесок.
Обычная щетка
Обычная щетка
freepik.com

Обычная щетка

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Такая расческа подходит для всех типов волос, если их нужно просто расчесать. Ее плоская и широкая поверхность позволяет контролировать каждое движение, не повреждая волосы в процессе. Желательно отказаться от агрессивных металлических зубчиков в пользу более бережных пластиковых или деревянных.

Брашинг

Брашинг
Брашинг
freepik.com

Инструмент, без которого не обходятся парикмахеры, которые делают прически в салоне. Такие расчески станут помощниками и дома. Основное его предназначение — облегчить укладку. Термобрашинги бывают круглыми или не очень, но обязательно с отверстиями в корпусе, которые и обеспечат нужный эффект.

Круглая расческа

Круглая расческа
Круглая расческа
freepik.com

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Если нужно придать волосам объем и гладкость в процессе укладки, воспользуйтесь круглой расческой. Важно: не используйте металлическую расческу, если тонкие волосы, так как это может привести к повреждению их и без того слабых кончиков.

Расческа для начеса

Расческа для начеса
Расческа для начеса
freepik.com

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Это самый простой способ добавить объем у корней. А еще без такой расчески не обойтись, если волосам не хватает мощности для создания конского хвоста или низкого пучка. Важный бонус — заостренная ручка, которая может помочь с пробором, когда это необходимо.

Гребень

Гребень
Гребень
freepik.com

Деревянный гребень — лучшее средство для расчесывания влажных волос, которые особенно склонны к ломкости. А еще гребень можно и нужно использовать для распределения по волосам любого несмываемого ухода.

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Источник: Ivonа bigmir)net

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