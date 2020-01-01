Как сделать свое тело подтянутым и упругим при помощи подручных средств.

Модную салонную процедуру можно без труда провести самостоятельно. Рецептами лучших домашних обертываний делится с вами Ivona.

Обертывания в домашних условиях: как делать, польза и противопоказания

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Домашнее обертывание проводится в пять этапов:

очищение кожи от естественных загрязнений

скрабирование кожи

непосредственное обертывание

удаление с кожи остатков средства для обертывания при помощи воды (прохладной или комнатной температуры или влажных салфеток)

нанесение увлажняющего крема.

Домашние обертывания: Эффективные рецепты для похудения freepik.com

Обычно обертывания проводят вечером. Холодное обертывание нужно держать не более 40 минут, горячее - 60 минут. Если в состав средства для обертывания входит красный перец, держать его на теле стоит не больше получаса.

Как и любая другая бьюти-процедура, домашние обертывания будут иметь эффект, если проводить их регулярно. Оптимальная частота - 2-3 раза в неделю.

Обертывания - отличный способ придать коже упругость и подтянутость, убрать целлюлит. Они также выводят лишнюю жидкость из организма и ускоряют обмен веществ.

Домашние обертывания: Эффективные рецепты для похудения freepik.com

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Обертывания противопоказаны:

беременным и во время лактации

при наличии травм, ссадин и прочих нарушений кожного покрова

при варикозе

людям с заболеваниями сердечно-сосудистой системы

в случае аллергии на отдельные компоненты средства для обертывания.

Домашние обертывания: Лучшие рецепты

Перечно-коричное горячее обертывание

Молотый черный перец (3 ст. л.) и молотую корицу (3 ст. л.) перемешать с оливковым маслом (6 ст. л.) до однородности. Равномерно нанести средство на проблемные участки кожи, примотать пищевой пленкой, и держать на теле до 30 минут. Для усиления эффекта на период процедуры можно накрыться плотным теплым одеялом.

Домашние обертывания: Эффективные рецепты для похудения pixabay.com

Холодное мятно-глиняное обертывание

Развести глиняный порошок водой до пастообразного состояния, добавить 5 капель перечной мяты, тщательно перемешать. Нанести на проблемные участки, примотать пищевой пленкой. На коже держать до 60 минут. Средство имеет сильный тонизирующий и охлаждающий эффект, поэтому не подходит для обертывания области живота.

Домашние обертывания: Эффективные рецепты для похудения freepik.com

Антицеллюлитное водорослевое обертывание

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Сухие водоросли (например, ламинарии) измельчить в кофемолке до состояния порошка. Залить водоросли горячей водой, перемешать (консистенция должна напоминать густую пасту), оставить набухать 30 минут под крышкой. Затем нанести на проблемные участки кожи легкими массирующими движениями, покрыть пленкой и держать на коже до 60 минут.

Домашние обертывания: Эффективные рецепты для похудения depositphotos.com

Антицеллюлитное кофейное обертывание

Свежемолотый кофе залить горячей водой до состояния кашицы, добавить 3-5 капель цитрусового эфирного масла. Перемешать средство. Наносить после остывания массирующими движениями, обернуть пленкой, накрыться плотным одеялом. Держать на коже 40-60 минут.

Домашние обертывания: Эффективные рецепты для похудения freepik.com

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