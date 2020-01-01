Ivona рассказывает о главных признаках, когда кожа устала от косметики и требует восстановления.

Истонченность и сухость кожи

Читай также: Как правильно пользоваться патчами для глаз

Безусловно, чтобы предупредить высушивание и истончение кожи, за ней необходимо ухаживать. Делать это нужно регулярно. К базовым процедурам, возвращающим коже нормальный уровень увлажненности и здоровый цвет, являются массаж, кислотные пилинги и нанесение масок.

Расширенные поры и морщины

Не стоит забывать и том, что помимо регулярного домашнего ухода кожа нуждается в профессиональных процедурах, которые помогут продлить ее молодость и станут эффективной профилактикой преждевременного старения.

Тревожные сигналы: 3 главных признака, когда кожа устала от косметики freepik.com

Забитые поры и ухудшение качества эпидермиса

Читай также: Основные правила ухода за кожей в отопительный сезон

Чем больший слой тональных и прочих средств вы ежедневно наносите на кожу, тем больший вред вы ей наносите. Конечно, декоративную косметику нельзя сравнивать с актерским гримом, который еще разрушительнее воздействует на эпидермис, но, тем не менее, частое применение косметики влечет за собой примерно такие же последствия, просто в меньших масштабах.

Тревожные сигналы: 3 главных признака, когда кожа устала от косметики freepik.com

Снятие косметики в конце дня и качественное очищение кожи — это не просто хорошая привычка, а ритуал, который позволяет поддержать красоту и молодость. Очищение кожи должно проводиться в 3 этапа: удаление косметики при помощи мицеллярной воды, процедура умывания, использование тоника для завершения процесса очищения, нанесение питательного крема или маски ночного действия.

Вам также интересно будет узнать о антивозрастных приемах, которыми пользуются косметологи.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.