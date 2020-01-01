5 советов по уходу за собой от актрисы Анастасии КапинусЭксклюзив
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Последние несколько месяцев актриса Анастасия Капинус провела на съемочной площадке экшн-сериала «Ангелы», премьера которого состоялась уже 9 ноября на канале 2+2.
За это время девушке пришлось пройти сквозь огонь и воду, но, несмотря на сложный график съемок, заметить актрису в плохом настроении было сложно. В кадре она играла жесткую, строгую девушку-бойца Адилю, которая носит автомат вместо сумочки, а в гардеробной хранит не маленькое черное платье – а обмундирование спецназовца.
Но в жизни актриса совершенно другая – утонченная, веселая, всегда в прекрасной форме и горящими глазами. Своими главными правилами ухода актриса поделилась с IVONA.
ГЛАВНОЕ - ВЫСЫПАТЬСЯ
Нужно высыпаться любимы силами. Если есть лишние полчаса, вместо того, чтобы посмотреть любимый сериал – используйте это время для сна. Я, как человек с ненормированным рабочим днём, могу вам сказать: как только график выравнивается – состояние кожи заметно улучшается... Но теперь я знаю, что нужно делать, чтобы сыграть героиню постарше (смеётся)
МЕНЬШЕ СЛАДКОГО
Нужно больше кушать фрукты и овощи. На съемочных площадках часто бывает печенье, конфеты, и раньше я заедала голод ими. Да и вообще, я люблю все сладкое и вредное. Нередко покупала разные шоколадные батончики, аргументируя себе это тем, что эти калории я точно сожгу на работе. Но когда для перекусов я стала приносить фрукты, ягоды и орехи, я почувствовала себя заметно бодрее. Сладкое я из рациона не убираю, чтоб не чувствовать себя обделённой. Запрещать себе вообще ничего нельзя, иначе начинаешь думать только об этом. Просто ем это все гораздо реже, чем раньше.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛЬНУЮ КОСМЕТИКУ
Я не использую много кремов. Не перегружаю кожу средствами. Мой выбор чаще всего падает на натуральную косметику или с натуральными компонентами. Стараюсь читать составы и исключать сульфаты, спирты, парабены, силиконы и прочие вредные компоненты. Стоит 1 раз разобраться, чего в косметике быть не должно, и кожа скажет спасибо.
ЧАСТЫЕ ПРОГУЛКИ
Много хожу. Иногда очень много! Если погода хорошая и есть время, то могу включить музыку и пройтись в ритме музыки километров 9 за час-полтора. Такое происходит не каждый день, но, если можно выбрать между транспортом и пешей прогулкой, я выберу второе. Сюда же давайте добавим и спорт. Где-то 2 тренировки в неделю. Чаще всего это ТRX. Мне интересно работать с равновесием.
ДОЛОЙ КОМПЛЕКСЫ
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