Актриса Анастасия Капинус поделилась с читателями Ivona секретами красоты.

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Последние несколько месяцев актриса Анастасия Капинус провела на съемочной площадке экшн-сериала «Ангелы», премьера которого состоялась уже 9 ноября на канале 2+2.

За это время девушке пришлось пройти сквозь огонь и воду, но, несмотря на сложный график съемок, заметить актрису в плохом настроении было сложно. В кадре она играла жесткую, строгую девушку-бойца Адилю, которая носит автомат вместо сумочки, а в гардеробной хранит не маленькое черное платье – а обмундирование спецназовца.

Но в жизни актриса совершенно другая – утонченная, веселая, всегда в прекрасной форме и горящими глазами. Своими главными правилами ухода актриса поделилась с IVONA.

ГЛАВНОЕ - ВЫСЫПАТЬСЯ

Актриса Анастасия Капинус Пресс-служба

Нужно высыпаться любимы силами. Если есть лишние полчаса, вместо того, чтобы посмотреть любимый сериал – используйте это время для сна. Я, как человек с ненормированным рабочим днём, могу вам сказать: как только график выравнивается – состояние кожи заметно улучшается... Но теперь я знаю, что нужно делать, чтобы сыграть героиню постарше (смеётся)

МЕНЬШЕ СЛАДКОГО

Актриса Анастасия Капинус Пресс-служба

Нужно больше кушать фрукты и овощи. На съемочных площадках часто бывает печенье, конфеты, и раньше я заедала голод ими. Да и вообще, я люблю все сладкое и вредное. Нередко покупала разные шоколадные батончики, аргументируя себе это тем, что эти калории я точно сожгу на работе. Но когда для перекусов я стала приносить фрукты, ягоды и орехи, я почувствовала себя заметно бодрее. Сладкое я из рациона не убираю, чтоб не чувствовать себя обделённой. Запрещать себе вообще ничего нельзя, иначе начинаешь думать только об этом. Просто ем это все гораздо реже, чем раньше.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРАВИЛЬНУЮ КОСМЕТИКУ

Актриса Анастасия Капинус Пресс-служба

Я не использую много кремов. Не перегружаю кожу средствами. Мой выбор чаще всего падает на натуральную косметику или с натуральными компонентами. Стараюсь читать составы и исключать сульфаты, спирты, парабены, силиконы и прочие вредные компоненты. Стоит 1 раз разобраться, чего в косметике быть не должно, и кожа скажет спасибо.

ЧАСТЫЕ ПРОГУЛКИ

Актриса Анастасия Капинус Пресс-служба

Много хожу. Иногда очень много! Если погода хорошая и есть время, то могу включить музыку и пройтись в ритме музыки километров 9 за час-полтора. Такое происходит не каждый день, но, если можно выбрать между транспортом и пешей прогулкой, я выберу второе. Сюда же давайте добавим и спорт. Где-то 2 тренировки в неделю. Чаще всего это ТRX. Мне интересно работать с равновесием.

ДОЛОЙ КОМПЛЕКСЫ

Актриса Анастасия Капинус Пресс-служба

Здоровые отношения – отсутствие стресса. Я говорю и о семье, и о коллективе, и об отношениях с собой. У меня, в силу работы, коллектив меняется часто, а значит время от времени попадаются люди, с которыми хочется оставаться на расстоянии. Важно понять, ЧТО или КТО заставляет вас испытывать стресс и постараться решить эту проблему. А возможно, иногда вылазят старые комплексы – я могу сомневаться в себе. Иногда это требует времени, совета близкого человека или разговора с психологом. Но разобраться в причинах своих стрессов и поработать с ними стоит – это заметно улучшит качество жизни. Я вам говорю – это факт! (улыбается)

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