ТОП-7 антивозрастных приемов, которыми пользуются косметологи
Детские крема спешат на помощь
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На рынке сегодня огромный выбор увлажняющих кремов, однако сложно найти крем, который был бы максимально чист, не содержал большого количества добавок, отдушек и канцерогенных веществ. Можно обратить внимание на детские кремы: здесь все просто ─ стандарты их выпуска более жесткие.
Используем оливковое масло
В юном возрасте наша кожа способна очень хорошо удерживать влагу. Но уже после 21 года стоит задуматься о дополнительном увлажнении. Самое простое, что может помочь ─ это масла. На первом месте для кожи по увлажняющим качествам стоит оливковое масло холодного отжима, содержащее много полезных жирных кислот. Но если оливковое по каким-то причинам не нравится, можно заменить на персиковое масло. Наносить его лучше на ночь, минимум за 20-30 минут до сна, чтобы масло успело впитаться (излишки снять ватным диском, но не умываться).
Использовать мочалки и спонжи для лица
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Чтобы кожа дышала, нужно убирать ороговевшие частички эпидермиса, то есть чешуйки, которые отжили свой срок, но задерживаются на нашей коже. Как с ними справиться? Воспользоваться скрабами или специальными мочалками.
Избегать мимики, которая старит
Стресс и неприятные эмоции проявляются на лице морщинами: горизонтальными на лбу, вертикальными межбровными, опущенными уголками рта. Живите добрыми делами и положительными мыслями: хорошие эмоции благодаря гормонам удовольствия всегда улучшают состояние кожи.
Худеть с умом
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Чрезмерная худоба ведет к кожным проблемам, ведь для кожи нужны жиры и подкожно жировая клетчатка, без которых она становится как печеное яблоко. Минимальный вес (как и чрезмерный) ухудшает здоровье и кожи, и организма в целом. Ищите свою «золотую середину»!
Больше ходить
Не менее 30 минут в день пешком. Никогда не помешают занятия танцами или аэробикой, плавание.
Есть полезную еду
Для кожи очень важно, что мы едим. Нужно прислушиваться к своему организму, обращать внимание, что лучше усваивается, от чего организм чувствует себя легче и бодрей. Особенно кожа любит овощи, фрукты и зелень.
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