Зимняя проблема: как избавиться от электризации волос

Ivona делится проверенными способами, как быстро справиться с электризацией волос.

Поменяйте шапку

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Если Вы носите шапку даже с небольшим процентом синтетики, есть вероятность, что волосы будут электризоваться из-за сильного трения о не натуральную ткань. Чтобы пряди не торчали во все стороны, выберите шерстяную или толстую шапку из хлопка. Тогда трение будет меньше, а прическа-аккуратнее.

Прочь секущиеся кончики

Часто зимой из-за сухого воздуха волосы становятся настолько обезвоженными, что кончики начинают сильно сечься и из-за этого еще сильнее электризоваться. К сожалению, с этой проблемой никакие увлажняющие лосьоны и сыворотки не помогут, волосы будут сечься все выше, пока не дойдут до корней. Самый лучший вариант – отрезать поврежденные пряди. Тогда волосы будут послушными, получать достаточно питания и меньше электризоваться.

Не забывайте по увлажнение

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Сильнее всего электризуются волосы, которым не хватает питания и увлажнения. Поэтому обязательно наносите масло на кончики, делайте восстанавливающие и укрепляющие маски и не забывайте наносить кондиционер после шампуня – тогда пряди станут послушными и гладкими.

Попробуйте использовать спрей-антистатик

Спреи-антистатики были созданы специально для борьбы с электризацией. Такие средства мгновенно делают пряди гладкими и блестящими, создавая на них легкую защитную пленку, которая не позволяет им пушиться.

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