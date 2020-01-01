Ivona делится секретами, как сделать нос визуально меньшим с помощью правильного макияжа и контуринга.

Бьюти-подсказка: как сделать контуринг носа за пару минут pixabay.com/

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Сначала найдите темное средство для контуринга, хайлайтер, светлый корректор, две кисти – скошенную и для теней, а также бьюти-блендер. Нанесите на нос тональный крем и хорошо его растушуйте.

Нанесите средство для контуринга на боковые стороны носа. Проведите прямые линии вдоль спинки с помощью скошенной кисти. Если есть желание сделать кончик носа аккуратнее и меньше, слегка затемните его.

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Пройдитесь светлым корректором по спинке носа. Обязательно проведите тонкую прямую линию, а не широкую.

Пройдитесь бьюти-блендером по всему носу, чтобы растушевать границы. Важно, чтобы движения были легкими и похлопывающими. Таким образом контуринг получится незаметным.

Нанесите хайлайтер на спинку носа. Проведите прямую линию и растушуйте средство с помощью кисти для теней.

Ранее мы писали о том, как за 5 минут сделать “макияж без макияжа“.

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