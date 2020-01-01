Средства, которые в качестве подарка порадуют каждую!

Сложно выбрать подарок для того, кого плохо знаешь. Еще сложнее - для того, кого знаешь хорошо. Потому что ему хочется подарить не только качественную вещь, но и полезную. Никому ведь не понравится, если его подарок будут долго перекладывать из угла в угол, а затем и вовсе - передарят нелюбимой сотруднице (потому что срок годности поджимает, а выкинуть жалко).

Подарочный бьюти-бокс: ТОП-6 "беспроигрышных" продуктов на все случаи жизни freepik.com

Читай также: Бьюти-инструкция: как правильно наносить жидкие румяна

Но такой риск, увы, существует всегда, когда вы приобретаете косметические средства в качестве подарка. Можно не угадать с типом кожи, текстурой продукта, даже с предпочтениями в отдушке! К счастью, если ничего кроме косметики вам в голову не идет, можно собрать бьюти-бокс из продуктов, которые подойдут буквально каждой женщине. Из какой универсальной косметики можно собрать подарочный набор на все случаи жизни, расскажет Ivona.

Массажный набор Гуа-ша из розового кварца или нефрита

Подарочный бьюти-бокс: ТОП-6 "беспроигрышных" продуктов на все случаи жизни depositphotos.com

По китайской технологии массаж гуа-ша делается роликами и/или каменными пластинками, похожими на маленькие скребки. Массажировать ими можно лицо и тело, гуа-ша стимулирует кровообращение и лимфоток, что придает коже естественную упругость и избавляет от морщин. Также эта массажная техника делает контур лица более четким и является отличным способом избавления от второго подбородка. Горячими поклонниками китайской техники массажа каменными скребками и роликами являются Гвинет Пэлтроу, Кендалл Дженнер,Эмилия Кларк и даже Джастин Бибер!

Пилинг-скатка (гоммаж)

Подарочный бьюти-бокс: ТОП-6 "беспроигрышных" продуктов на все случаи жизни depositphotos.com

Читай также: Хайлайтер: тонкости использования «сияющего» бьюти-средства

Какого типа не была бы кожа, она все равно нуждается в очищении. И если говорить об универсальности продуктов, тот тут пилинг-скатка даст другим фору. Как минимум потому, что подходит для очистки всех типов кожи. И это не рекламный ход. Гоммаж не обладает абразивными частицами, а очищает кожу за счет АНА-кислот и энзимов, что позволяет мягко удалять загрязнения и отмершие частички кожи без особых усилий.

Мист или термальная вода

Подарочный бьюти-бокс: ТОП-6 "беспроигрышных" продуктов на все случаи жизни freepik.com

Если вы пользуетесь декоративной косметикой каждый день, вам должно быть знакомо ощущение, когда кожа “устает“. Чтобы не “потерять лицо“, мы боремся с желанием бежать до ближайшего источника воды, чтобы смыть с себя все. Мист или термальная вода помогают бороться именно с этим желанием: они освежают кожу, матируют ее и в некоторых случаях выступают как закрепитель макияжа. Полезная вещь в жару или когда нет возможности освежиться любым другим способом.

Маски для лица с глиной

Подарочный бьюти-бокс: ТОП-6 "беспроигрышных" продуктов на все случаи жизни freepik.com

Читай также: Секреты корейского ухода за кожей

Идеальный вариант для тех барышень, которые не очень много времени уделяют уходу за кожей, но время от времени любят намазать на лицу что-нибудь эдакое. Дабы не разорять холодильник, презентуйте такой даме маску для лица на основе глины: и процесс нанесения увлекательный, и эффект имеется. Особенно ценятся маски из голубой глины: они очищают и тонизируют кожу, а также возвращают коже лица свежий цвет и успешно борются с пигментными пятнами.

Тканевые маски для лица

Подарочный бьюти-бокс: ТОП-6 "беспроигрышных" продуктов на все случаи жизни freepik.com

Во-первых, это модно. Во-вторых, это удобно. К тому же тканевые маски для лица в индивидуальных упаковках крайне удобны и в хранении, и в использовании. Сомневаетесь, какую маску выбрать? Беспроигрышный вариант - с эффектом увлажнения. Любой тип кожи необходимо увлажнять.

Увлажняющий крем для лица

Подарочный бьюти-бокс: ТОП-6 "беспроигрышных" продуктов на все случаи жизни freepik.com

Читай также: Сияем ярче: как вернуть лицу здоровый цвет

Лучше всего выбирать для всех типов кожи и без специфических отдушек. Постарайтесь, чтобы аромат был максимально нейтральным: алоэ, огурец или зеленый чай. Эти аромакомпозиции, как правило, весьма сдержаны и ненавязчивы, поэтому не будут нервировать своим запахом.

Ранее мы рассказывали, что такое аджестер и как им пользоваться.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.