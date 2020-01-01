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Домашний косметолог в деле: секреты лимонного волшебства

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Лимонная терапия - путь к идеальной коже. Эффективная домашняя косметология.

Домашний косметолог в деле: секреты лимонного волшебства
Домашний косметолог в деле: секреты лимонного волшебства
pinterest.com
Существует множество рецептов домашней косметологии, которые многим представительницам прекрасного пола, а в особенности современным, кажутся дикими и нереальными. Они недоумевают, как с помощью продуктов питания, можно достичь результата – гладкой кожи с ровным тоном. В какой-то степени можно согласиться с этими девушками, потому что как бы мы этого не хотели, но в большинстве случаев за результат нужно платить. Но, к счастью, существуют определенные продукты, полезный эффект которых, неоспорим. К таким продуктам относится лимон.

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Что мы знаем о лимоне? Что в нём большое количество витамина С, что способствует защите нашего организма, укрепляет его, поэтому мы постоянно употребляем лимон в период простуды. Но это далеко не все полезные свойства лимона. Это мощный продукт, который даже в косметологии и косметике заметен, актуален и эффективен. При правильном использовании может стать вашим лучшим другом и помощником.

Полезные свойства лимона:

Полезные свойства лимона
Полезные свойства лимона
pinterest.com

Очищающий эффект

К примеру, если смешать лимонный сок и крем с экстрактом алоэ или с кокосовой водой, то с помощью этих компонентов кожа увлажнится, а с помощью лимона- очистится.

Кроме того, можно смешать лимонный сок с маслом чайного дерева, водой (дистилированной), данную смесь поместить баночку и окунуть туда ватные диски. Таким образом вы получите влажные салфетки, которые будут очищать и тонизировать вашу кожу, а также удалять кожное сало.

Лимон содержит галактуроновую, лимонная и яблочная кислоты. Которые способны проникать в кожу глубоко и способствовать выведению недугов кожи, пробок, черных точек, пыли и других. Лимон – это пилингующее средство. Он содержит большое количество тиамина, который борется с воспалениями на коже и заживляет их, а в конечно итоге, они вообще исчезают.

Отбеливающий эффект

Лимон обогащен каротином, который в силах избавить кожу от любых пигментных пятен, делая цвет лица более здоровым. Можно смешивать лимонный сок с увлажняющим кремом и наносить на лицо, либо же с ромашковым маслом. Благодаря применению такой смеси лицо будет увлажненным, а полезный эффект лимона в это время выполняет свои функции.

Подтягивающий эффект

В лимоне содержится аскорбиновая кислота, благодаря чему вырабатываются коллагеновые и эластиновые волокна, что, в свою очередь, подтягивает кожу. Также препятствует поглощению здоровых клеток кожи, а значит и старению, дряблости и опухолям. Помимо этого, лимон имеет флавоноиды, которые способствуют разглаживанию морщин.

А сесквитерпены, которые содержатся в лимоне, при воздействии на человеческий организм играют роль щита, потому как препятствуют внешнему негативному воздействию.

Особенности приготовления масок из лимона:

Правила приготовления лимонных масок
Правила приготовления лимонных масок
pinterest.com

В связи с тем, что в лимоне содержится очень большое количество кислот, использовать его в чистом виде не рекомендуется, но смешивая его с чем-то полезным можно получить нереальный эффект. Но эффект этот достигается путем познания основных правил и нюансов приготовления.

  • Обладательницам, чересчур чувствительной кожи рекомендуется разбавить лимонный сок, в равных пропорциях, с водой, чтобы не обжечь кожу.
  • В рецепте указано растительное масло, значит его нужно заменить на оливковое - натуральное, холодного отжима, оно увеличит полезный эффект для кожи.
  • Купленный в магазине лимонный сок (пищевой) ни в коем случае не нужно использовать, ведь мы понимаем, что это химия и никакого эффекта не даст, только сухость и липкость.
  • Для приготовления масок использовать натуральные продукты: мед, молочные продукты, яйца. Желательно, чтобы продукты бвли не из магазина.
  • Ингредиенты лучше подогревать до температуры 40 градусов, но не больше, потому что полезные свойства продуктов и масел будут утрачены.
  • Если в состав маски входит вода, то лучшим вариантом будет питьевая вода без газа. Кипятить воду из под крана не нужно, она вообще никакая, и не обладает полезными свойствами.
  • Желательно делать всегда свежую маску или скраб, чтобы полезные свойства не утрачивались и был больше эффект.
  • Для того, чтобы проверить наличие аллергической реакции, следует смазать запястье и посмотреть на реакцию.
  • Чтобы расположить маску к нужному эффекту, перед нанесением, распарьте лицо.
  • Если вы делаете скраб, то учитывайте особенности кожи, потому как массаж для кожи, с высокой степенью жирности длится 4 минуты, круговыми движениями кончиками пальцев, для проблемной кожи – 3 минуты, для нормальной -2 минуты, а для чувствительной не более 1 минуты.
  • Будьте осторожны в момент нанесения маски, в самых нежных участках: под глазами, на губах, в зоне носогубной можно обжечь кожу кислотами лимона.
  • Идеальное время для маски, содержащей лимон- 10-15 минут, не более.

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Если грамотно подойти к приготовлению, то молодость не захочет от вас уходить.

ТОП-5 полезных масок для лица с лимоном:

Маски для лица с лимоном
Маски для лица с лимоном
pinterest.com

Отбеливающая маска

Для приготовления этой маски потребуется смешать 2 столовые ложки мёда и 2 столовые ложки лимона.

Маска для кожи с высокой степенью жирности

Для того, чтобы получить эту маску, нужно отделить яичный белок и добавить к нему 2 столовые ложки лимонного сока, разбавив всё это 1 столовой ложкой обезжиренного молока.

Маска для кожи с высокой степенью сухости

Для этой маски, потребуется взять овсяную кашу на молоке и добавить в неё 1 столовую ложку лимонного сока или мякоти, смешивая с 1 чайной ложкой мёда.

Маска с увлажняющим эффектом

Измельчается мякоть лимона, затем 1 чайная ложка мякоти добавляется к одной столовой ложке жирной сметаны.

Маска для чувствительной кожи

Для приготовления этой маски необходимо взять 2 столовые ложки лимонного сока и смешать с 1 чайной ложкой глицерина, после чего к этой смеси добавить ¼ стакана воды.

Если есть какие-то проблемы, то лимон всегда придёт на помощь и сделает вашу кожу безупречной.

Ранее мы писали о том, как предотвратить сухость кожи

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Теги: красота, красота в домашних условиях, красота дома, домашняя косметология, лимонные маски, отбеливающая маска с лимоном, увлажняющая маска с лимоном
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Источник: ivоna bigmir)net

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