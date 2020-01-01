Домашний косметолог в деле: секреты лимонного волшебства
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Что мы знаем о лимоне? Что в нём большое количество витамина С, что способствует защите нашего организма, укрепляет его, поэтому мы постоянно употребляем лимон в период простуды. Но это далеко не все полезные свойства лимона. Это мощный продукт, который даже в косметологии и косметике заметен, актуален и эффективен. При правильном использовании может стать вашим лучшим другом и помощником.
Полезные свойства лимона:
Очищающий эффект
К примеру, если смешать лимонный сок и крем с экстрактом алоэ или с кокосовой водой, то с помощью этих компонентов кожа увлажнится, а с помощью лимона- очистится.
Кроме того, можно смешать лимонный сок с маслом чайного дерева, водой (дистилированной), данную смесь поместить баночку и окунуть туда ватные диски. Таким образом вы получите влажные салфетки, которые будут очищать и тонизировать вашу кожу, а также удалять кожное сало.
Лимон содержит галактуроновую, лимонная и яблочная кислоты. Которые способны проникать в кожу глубоко и способствовать выведению недугов кожи, пробок, черных точек, пыли и других. Лимон – это пилингующее средство. Он содержит большое количество тиамина, который борется с воспалениями на коже и заживляет их, а в конечно итоге, они вообще исчезают.
Отбеливающий эффект
Лимон обогащен каротином, который в силах избавить кожу от любых пигментных пятен, делая цвет лица более здоровым. Можно смешивать лимонный сок с увлажняющим кремом и наносить на лицо, либо же с ромашковым маслом. Благодаря применению такой смеси лицо будет увлажненным, а полезный эффект лимона в это время выполняет свои функции.
Подтягивающий эффект
В лимоне содержится аскорбиновая кислота, благодаря чему вырабатываются коллагеновые и эластиновые волокна, что, в свою очередь, подтягивает кожу. Также препятствует поглощению здоровых клеток кожи, а значит и старению, дряблости и опухолям. Помимо этого, лимон имеет флавоноиды, которые способствуют разглаживанию морщин.
А сесквитерпены, которые содержатся в лимоне, при воздействии на человеческий организм играют роль щита, потому как препятствуют внешнему негативному воздействию.
Особенности приготовления масок из лимона:
В связи с тем, что в лимоне содержится очень большое количество кислот, использовать его в чистом виде не рекомендуется, но смешивая его с чем-то полезным можно получить нереальный эффект. Но эффект этот достигается путем познания основных правил и нюансов приготовления.
- Обладательницам, чересчур чувствительной кожи рекомендуется разбавить лимонный сок, в равных пропорциях, с водой, чтобы не обжечь кожу.
- В рецепте указано растительное масло, значит его нужно заменить на оливковое - натуральное, холодного отжима, оно увеличит полезный эффект для кожи.
- Купленный в магазине лимонный сок (пищевой) ни в коем случае не нужно использовать, ведь мы понимаем, что это химия и никакого эффекта не даст, только сухость и липкость.
- Для приготовления масок использовать натуральные продукты: мед, молочные продукты, яйца. Желательно, чтобы продукты бвли не из магазина.
- Ингредиенты лучше подогревать до температуры 40 градусов, но не больше, потому что полезные свойства продуктов и масел будут утрачены.
- Если в состав маски входит вода, то лучшим вариантом будет питьевая вода без газа. Кипятить воду из под крана не нужно, она вообще никакая, и не обладает полезными свойствами.
- Желательно делать всегда свежую маску или скраб, чтобы полезные свойства не утрачивались и был больше эффект.
- Для того, чтобы проверить наличие аллергической реакции, следует смазать запястье и посмотреть на реакцию.
- Чтобы расположить маску к нужному эффекту, перед нанесением, распарьте лицо.
- Если вы делаете скраб, то учитывайте особенности кожи, потому как массаж для кожи, с высокой степенью жирности длится 4 минуты, круговыми движениями кончиками пальцев, для проблемной кожи – 3 минуты, для нормальной -2 минуты, а для чувствительной не более 1 минуты.
- Будьте осторожны в момент нанесения маски, в самых нежных участках: под глазами, на губах, в зоне носогубной можно обжечь кожу кислотами лимона.
- Идеальное время для маски, содержащей лимон- 10-15 минут, не более.
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Если грамотно подойти к приготовлению, то молодость не захочет от вас уходить.
ТОП-5 полезных масок для лица с лимоном:
Отбеливающая маска
Для приготовления этой маски потребуется смешать 2 столовые ложки мёда и 2 столовые ложки лимона.
Маска для кожи с высокой степенью жирности
Для того, чтобы получить эту маску, нужно отделить яичный белок и добавить к нему 2 столовые ложки лимонного сока, разбавив всё это 1 столовой ложкой обезжиренного молока.
Маска для кожи с высокой степенью сухости
Для этой маски, потребуется взять овсяную кашу на молоке и добавить в неё 1 столовую ложку лимонного сока или мякоти, смешивая с 1 чайной ложкой мёда.
Маска с увлажняющим эффектом
Измельчается мякоть лимона, затем 1 чайная ложка мякоти добавляется к одной столовой ложке жирной сметаны.
Маска для чувствительной кожи
Для приготовления этой маски необходимо взять 2 столовые ложки лимонного сока и смешать с 1 чайной ложкой глицерина, после чего к этой смеси добавить ¼ стакана воды.
Если есть какие-то проблемы, то лимон всегда придёт на помощь и сделает вашу кожу безупречной.
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