Сухости рук не сломить современную женщину: комплекс правил по уходу за кожей
Ни для кого не секрет, что руки – это визитная карточка каждой женщины. Соответственно выглядеть должны презентабельно и быть ухоженными. Когда речь идёт об уходе за руками, то все почему-то сразу думают о маникюре, но есть и другие факторы, влияющие на состояние рук, например, - состояние кожи.
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Смена климата всегда отражается на человеке, на ком-то сильнее, на ком-то – не так сильно, но перемены в организме, всё же чувствуются. К примеру, с наступлением осени люди часто жалуются на нехватку витаминов, сонливость, черзмерную усталость, депрессию, сухость кожи.
Хочется обратить внимание на последнюю проблему – сухость кожи рук. Все процессы, происходящие во внешней среде и внутри нас чем-то обусловлены. Причина того, почему кожа рук стала сухой, кроется в неправильном питании, либо же быть рефлексом на кожное заболевание – дерматит.
Сухость кожи рук зачастую сопровождается шелушением и потрескавшейся кожей, появление которых связано с ветреной погодой, резкой сменой температуры, сухостью воздуха в квартире или в другом помещении. Злоупотребление антисептиками, бытовой химией, постоянный контакт с водой также неблагоприятно сказывается на коже рук, делая её шершавой и сухой. Каждый из нас индивидуален, имеет генетические особенности, одной из которых также может быть сухость кожи.
Высыпания, проблемная кожа, шелушение, появление пятен, испортившиеся волосы и другие явления нашего организма, появляются не из космоса, а обусловлены внутренними дисбалансами и нарушениями. Это может быть неправильное питание, вредные привычки, нехватка сна, стресс и другие.
Если сбалансировано питаться, есть яйца, мясо, рыбу, морепродукты, злаки , фасоль, овощи и фрукты, тогда организм будет получать нужное количество витаминов и многие процессы наладятся. В наше время многие хозяйки практикуют уборку и приготовление еды в перчатках, кожа рук менее уязвима перед водой и моющими средствами. А когда на улице холодно, то лучше спрятать руки в рукавицы или носить в перчатки.
Если же сухость кожи рук появилась внезапно и это вовсе не генетическая особенность или смена климата, тогда следует обратить внимание на моющее средство, подходит ли оно вообще вам и действительно ли стоит отдавать свое предпочтение этому средству.
Как предотвратить сухость кожи рук:
При покупке такого средства стоит обращать внимание на компоненты, которые в него входят и увлажняет ли это средство кожу. Желательно выбирать мыло с алое или на кремовой основе, а от фруктовых вариантов лучше отказаться, потому как они перенасыщены ароматизаторами и химией, поэтому об увлажнении можно забыть.
Необходимо использовать крем для рук, содержащий растительные экстракты, глицерин, молочную кислоту. С возрастом следует правильно подобрать крем для рук, чтобы он помимо увлажнения, препятствовал появлению пигментных пятен.
Если ощущение сухости рук не покидает вас ни на минуту, тогда наносить крем нужно постоянно перед тем, как выходите на улицу и после того, как помоете руки.
Увлажнению кожи рук также способствуют масла из оливок льна и подсолнуха. Можно в домашних условиях приготовить множество масок с маслами, которые улучшат состояние кожи рук. С возрастом, в качестве профилактики можно делать маску, содержащую лимонный сок и крем и после нанесения надеть перчатки (косметические, хлопчатобумажные) и оставить до утра.
Конечно решение проблемы сухости кожи рук не обошлось без достижений современной бьюти-индустрии. Улучшить состояние кожи рук помогает такая процедура, как парафинотерапия. Основная её цель – это поддержание молодости кожи и улучшение её состояния. Эта процедура способствует устранению ряда проблем, таких как пигментные пятна, шелушение, трещины, раны, сухость. Самая главная особенность этой процедур в том, что она натуральная и не доставляет неприятных ощущений и боли.
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Эту приятную процедуру можно сделать и дума, для этого потребуется купить парафин и ванночку, в которой можно будет растопить парафин. Благодаря этой процедуре кожа рук насытится недостающей влагой и витаминами. Если делать процедуру несколько сеансов, допустим, раз в неделю, то можно заметить, как морщинки на руках разглаживаются, и кожа рук стала более нежной.
Существует два вида парафинотерапии – горячая и холодная.
Горячая парафинотерапия:
В данном случае используется горячий парафин, перед нанесением которого, следует тщательно обработать кожу дезинфецирующим средством, а потом пилинговать, чтобы снять ороговевший слой с кожи. Чтобы результат максимально порадовал, следует нанести на руки крем.
В разогретую ванночку с парафином поместить руки на 15-20 минут, а затем вынуть и надеть варежки. После этого нужно подождать полчаса, а затем удалить парафин с рук и нанести крем. В парафине могут содержаться масла пшеницы, арганы и другие, поэтому он способствует такому эффекту. Но для горячего вида процедуры, хорошо применять масло миндаля и кокоса. Если вы хотите получить омолаживающий эффект, то обратите внимание на парафин, содержащий витамин Е.
Противопоказания:
Открытые раны
Гипертония
Купероз
Варикоз
Холодная парафинотерапия
В данном случае используется косметический парафин, но нагревать не нужно. Воздействие вещества такое же, но без горячего эффекта. Холодный парафин устраняет трещины на руках и увлажняет, смягчает кожу, практически не имея противопоказаний. Наносится на кожу рук и ног на несколько минут и смывается водой.
Если же у вас отечность рук, сухость кожи, ортопедические отклонения, дряблость кожи, проблемные суставы, проблемы с дыхательной системой, тогда парафинотерапия – это ваше лечение и решение проблемы.
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