Правильный уход - радость для рук, он спасет от разных недуг.

Сухости рук не сломить современную женщину: комплекс правил по уходу за кожей pinterest.com

Ни для кого не секрет, что руки – это визитная карточка каждой женщины. Соответственно выглядеть должны презентабельно и быть ухоженными. Когда речь идёт об уходе за руками, то все почему-то сразу думают о маникюре, но есть и другие факторы, влияющие на состояние рук, например, - состояние кожи.

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Смена климата всегда отражается на человеке, на ком-то сильнее, на ком-то – не так сильно, но перемены в организме, всё же чувствуются. К примеру, с наступлением осени люди часто жалуются на нехватку витаминов, сонливость, черзмерную усталость, депрессию, сухость кожи.

Хочется обратить внимание на последнюю проблему – сухость кожи рук. Все процессы, происходящие во внешней среде и внутри нас чем-то обусловлены. Причина того, почему кожа рук стала сухой, кроется в неправильном питании, либо же быть рефлексом на кожное заболевание – дерматит.

Сухость кожи рук зачастую сопровождается шелушением и потрескавшейся кожей, появление которых связано с ветреной погодой, резкой сменой температуры, сухостью воздуха в квартире или в другом помещении. Злоупотребление антисептиками, бытовой химией, постоянный контакт с водой также неблагоприятно сказывается на коже рук, делая её шершавой и сухой. Каждый из нас индивидуален, имеет генетические особенности, одной из которых также может быть сухость кожи.

Сухость рук - верный путь к появлению морщин pinterest.com

Высыпания, проблемная кожа, шелушение, появление пятен, испортившиеся волосы и другие явления нашего организма, появляются не из космоса, а обусловлены внутренними дисбалансами и нарушениями. Это может быть неправильное питание, вредные привычки, нехватка сна, стресс и другие.

Если сбалансировано питаться, есть яйца, мясо, рыбу, морепродукты, злаки , фасоль, овощи и фрукты, тогда организм будет получать нужное количество витаминов и многие процессы наладятся. В наше время многие хозяйки практикуют уборку и приготовление еды в перчатках, кожа рук менее уязвима перед водой и моющими средствами. А когда на улице холодно, то лучше спрятать руки в рукавицы или носить в перчатки.

Если же сухость кожи рук появилась внезапно и это вовсе не генетическая особенность или смена климата, тогда следует обратить внимание на моющее средство, подходит ли оно вообще вам и действительно ли стоит отдавать свое предпочтение этому средству.

Как предотвратить сухость кожи рук:

При покупке такого средства стоит обращать внимание на компоненты, которые в него входят и увлажняет ли это средство кожу. Желательно выбирать мыло с алое или на кремовой основе, а от фруктовых вариантов лучше отказаться, потому как они перенасыщены ароматизаторами и химией, поэтому об увлажнении можно забыть.

Необходимо использовать крем для рук, содержащий растительные экстракты, глицерин, молочную кислоту. С возрастом следует правильно подобрать крем для рук, чтобы он помимо увлажнения, препятствовал появлению пигментных пятен.

Правильный уход - радость для рук, он спасет от разных недуг. pinterst.com

Если ощущение сухости рук не покидает вас ни на минуту, тогда наносить крем нужно постоянно перед тем, как выходите на улицу и после того, как помоете руки.

Увлажнению кожи рук также способствуют масла из оливок льна и подсолнуха. Можно в домашних условиях приготовить множество масок с маслами, которые улучшат состояние кожи рук. С возрастом, в качестве профилактики можно делать маску, содержащую лимонный сок и крем и после нанесения надеть перчатки (косметические, хлопчатобумажные) и оставить до утра.

Конечно решение проблемы сухости кожи рук не обошлось без достижений современной бьюти-индустрии. Улучшить состояние кожи рук помогает такая процедура, как парафинотерапия. Основная её цель – это поддержание молодости кожи и улучшение её состояния. Эта процедура способствует устранению ряда проблем, таких как пигментные пятна, шелушение, трещины, раны, сухость. Самая главная особенность этой процедур в том, что она натуральная и не доставляет неприятных ощущений и боли.

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Эту приятную процедуру можно сделать и дума, для этого потребуется купить парафин и ванночку, в которой можно будет растопить парафин. Благодаря этой процедуре кожа рук насытится недостающей влагой и витаминами. Если делать процедуру несколько сеансов, допустим, раз в неделю, то можно заметить, как морщинки на руках разглаживаются, и кожа рук стала более нежной.

Существует два вида парафинотерапии – горячая и холодная.

Горячая парафинотерапия:

В данном случае используется горячий парафин, перед нанесением которого, следует тщательно обработать кожу дезинфецирующим средством, а потом пилинговать, чтобы снять ороговевший слой с кожи. Чтобы результат максимально порадовал, следует нанести на руки крем.

Процедура- горячая парафинотерапия pinterest.com

В разогретую ванночку с парафином поместить руки на 15-20 минут, а затем вынуть и надеть варежки. После этого нужно подождать полчаса, а затем удалить парафин с рук и нанести крем. В парафине могут содержаться масла пшеницы, арганы и другие, поэтому он способствует такому эффекту. Но для горячего вида процедуры, хорошо применять масло миндаля и кокоса. Если вы хотите получить омолаживающий эффект, то обратите внимание на парафин, содержащий витамин Е.

Процесс парафинотерапии pinterest.com

Противопоказания:

Открытые раны

Гипертония

Купероз

Варикоз

Холодная парафинотерапия

В данном случае используется косметический парафин, но нагревать не нужно. Воздействие вещества такое же, но без горячего эффекта. Холодный парафин устраняет трещины на руках и увлажняет, смягчает кожу, практически не имея противопоказаний. Наносится на кожу рук и ног на несколько минут и смывается водой.

Процедура - холодная парафинотерапия pinterest.com

Холодная парафинотерапия pinterest.com

Если же у вас отечность рук, сухость кожи, ортопедические отклонения, дряблость кожи, проблемные суставы, проблемы с дыхательной системой, тогда парафинотерапия – это ваше лечение и решение проблемы.

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