Барберы не дремлют - им не до сна: трендовые прически и стрижки 2020
Читай также: Мода - это когда юбка хорошо сидит: ТОП-5 трендовых моделей юбок для осеннего сезона
“Прическа влияет на то, как складывается день, а в итоге и жизни.“- говорила Софи Лорен.
Да, тяжела женская доля конечно…Вы только подумайте, сколько всего нужно знать, чтобы создать свой собственный стиль и выглядеть безупречно. Одежда, обувь, аксессуары, аромат, маникюр, макияж, сколько всего нужно, но и это ещё не всё. Анализируя стиль женщины, чтобы понять, как грамотно составить её образ и сформировать её стиль, мы пристальное внимание уделяем деталям, но, а как вам такой нюанс как волосы? Ведь волосы, как и руки – визитная карточка женщины, поэтому они всегда должны быть чистыми, ухоженными и уложенными красиво. Каждая женщина индивидуальна, она имеет определенную форму лица, ушей, носа, лба. У неё есть индивидуальные особенности строения волос, густоты, длины. И конечно же, у неё есть своё мнение по поводу прически, которую ей носить. Прическа – это личное дело и выбор женщины. Задача редакции ivona.bigmir.net вовремя вас проинформировать и правильно сориентировать о новых трендах и самых модных прическах.
1.Прямой пробор
2.Пучок
3.Французский вариант
4.Пробор - минус
5.Челка – золотая середина
6. Низкий хвост радует глаз
7. Настроение ретро
8.Боковой пробор
9. Каре снова в деле
И помните, что сейчас в моде естественность. Поэтому не стоит отдавать свое предпочтение милированию или каким-то баклажановым оттенкам, естественные оттенки волос добавят женственности вашему образу и с ними вы будете выглядеть всегда дорого и стильно.
Достаточно распространенная тенденция сейчас – украшать волосы какой-нибудь красивой и необычной заколкой либо необычным аксессуаром, что в свою очередь - очень даже неплохое стильное решение.
Ранее мы писали о модных образах с худи
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.
Полная версия правил