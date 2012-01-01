Главные тенденции в модных прическах и стрижках сезона осень-зима 2020-2021.

Барберы не дремлют - им не до сна: трендовые прически и стрижки 2020 pinterest.com

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“Прическа влияет на то, как складывается день, а в итоге и жизни.“- говорила Софи Лорен.

Да, тяжела женская доля конечно…Вы только подумайте, сколько всего нужно знать, чтобы создать свой собственный стиль и выглядеть безупречно. Одежда, обувь, аксессуары, аромат, маникюр, макияж, сколько всего нужно, но и это ещё не всё. Анализируя стиль женщины, чтобы понять, как грамотно составить её образ и сформировать её стиль, мы пристальное внимание уделяем деталям, но, а как вам такой нюанс как волосы? Ведь волосы, как и руки – визитная карточка женщины, поэтому они всегда должны быть чистыми, ухоженными и уложенными красиво. Каждая женщина индивидуальна, она имеет определенную форму лица, ушей, носа, лба. У неё есть индивидуальные особенности строения волос, густоты, длины. И конечно же, у неё есть своё мнение по поводу прически, которую ей носить. Прическа – это личное дело и выбор женщины. Задача редакции ivona.bigmir.net вовремя вас проинформировать и правильно сориентировать о новых трендах и самых модных прическах.

1.Прямой пробор

Главные тенденции в модных прическах и стрижках сезона осень-зима 2020-2021 pinterest.com

2.Пучок

Главные тенденции в модных прическах и стрижках сезона осень-зима 2020-2021 pinterest.com

3.Французский вариант

Главные тенденции в модных прическах и стрижках сезона осень-зима 2020-2021 pinterest.com

Главные тенденции в модных прическах и стрижках сезона осень-зима 2020-2021 pinterest.com

4.Пробор - минус

Главные тенденции в модных прическах и стрижках сезона осень-зима 2020-2021 pinterest.com

5.Челка – золотая середина

Главные тенденции в модных прическах и стрижках сезона осень-зима 2020-2021 pinterest.com

6. Низкий хвост радует глаз

Главные тенденции в модных прическах и стрижках сезона осень-зима 2020-2021 pinterest.com

7. Настроение ретро

Главные тенденции в модных прическах и стрижках сезона осень-зима 2020-2021 pinterest.com

8.Боковой пробор

Главные тенденции в модных прическах и стрижках сезона осень-зима 2020-2021 pinterest.com

9. Каре снова в деле

Главные тенденции в модных прическах и стрижках сезона осень-зима 2020-2021 pinterest.com

И помните, что сейчас в моде естественность. Поэтому не стоит отдавать свое предпочтение милированию или каким-то баклажановым оттенкам, естественные оттенки волос добавят женственности вашему образу и с ними вы будете выглядеть всегда дорого и стильно.

Достаточно распространенная тенденция сейчас – украшать волосы какой-нибудь красивой и необычной заколкой либо необычным аксессуаром, что в свою очередь - очень даже неплохое стильное решение.

Главные тенденции в модных прическах и стрижках сезона осень-зима 2020-2021 pinterest.com

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