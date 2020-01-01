На одном дыхании с осенью: ТОП-5 идей красивого макияжа в стиле "autumn"

Самые красивые макияжи осени.

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тени и помады подходящих цветов и чередовать их сочетая между собой. Косметику постоянно новую покупать не придётся, а макияж каждый день новый, вернее характер макияжа новый. Совершенно естественно, что для определенного времени года актуален определенный макияж, вернее парадигма его нанесения. Например, оттенки, которые характерны для этого времени года, текстуры, более подходящие под температуру и погодные условия. Для зимы, например, подходят более холодные тона и плотные текстуры, а летом лучше использовать яркие и тёплые оттенки, менее плотные текстуры.

А что же свойственно макияжу в осенний период?

Осень, как истинная женщина склона к перепадам настроения. Она трепещет яркими красками, играя осенней листвой и согревая осенними лучами солнца. Буквально в считанные минуты всё может измениться: небо затянет тучами и вокруг всё станет серым, а листва разлетается прочь. У осени разное настроение, поэтому её нужно понять и уловить то, что она пытается выразить, как и с истинной женщиной.

Для того, чтобы было легче уловить посыл следует взглянуть на ТОП-5 идей для осеннего макияжа, чтобы гармонично вписаться в кураж осени.

1. Золотая осень

Этот макияж идеально впишется в осеннюю атмосферу и актуален как для мероприятия, так и для повседневного применения. Тёплый карамельно-коричневый оттенок.

Самые красивые макияжи осени Pinterest.com Самые красивые макияжи осени pinterest.com

2. Яркие краски осени

Осенняя пора всегда ассоциируется с яркими красками, поэтому в этот период можно не стеснятся и не ограничивать себя в яркости макияжа, главное - это правильное сочетание оттенков и текстур. Для яркого осеннего макияжа подойдут: красный, желтый, оранжевый, зеленый оттенок. Но помните, если у вас задействовано множество оттенков в области глаз, то губы можно сильно не акцентировать, чтобы не переборщить и не навредить.

Самые красивые макияжи осени pinterest.com Самые красивые макияжи осени p[interest.com

3. Нюдовое настроение

Речь идёт о самом удобном макияже в осенней обработке. Она дает о себе знать с помощью особенностей текстуры, плотности тонального крема и эффекту, который получается в результате. Нюдовый мейк не несёт в себе ничего сложного, но сделать его более ярким и изысканным вы можете, применив хайлайтер, перламутровые тени, мерцающий блеск.

Самые красивые макияжи осени pinterest.com

4. Осенний кураж

Осень - это то время, когда собрали всё плоды и можно расслабиться и получать удовольствие от жизни: посещать выставки, пить кофе в уютной кофейне, гулять по ярким осенним паркам, посещать рестораны. В такие моменты макияж тоже играет важную роль, поэтому стоит обратить внимание на особенности “куражного“ макияжа. Главная задача соблюдать баланс между губами и глазами. В остальном можно разгуляться, добавить красные или золотистые тинты на глаза, сделать четкий контур губ с помощью красной или винной помады,добавить глазам выразительности с помощью четких стрелок,

Самые красивые макияжи осени pinterest.com

Самые красивые макияжи осени pinterest.com

Самые красивые макияжи осени pinterest.com

5. Smoky eyes в осеннюю пору

Этот вариант подойдет под любое мероприятие всегда, он универсален. Не для кого не секрет,что “Smoky eyes“ - это макияж глаз, который создает дымчатый эффект, множество оттенком образуют общую густую дымку. В данном случае в макияже акцент делается на глаза, соответственно губы могут быть нюдовыми. Большую роль играет цветовая палитра, использующаяся для данного макияжа. Что касается осенней цветовой палитры для такого макияжа, то с ней всё понятно - используется красный, ярко-желтый, золотой, коричневый,зеленый, золотисто-зеленый цвет, иногда оранжевый.

Самые красивые макияжи осени pinterest.com

Самые красивые макияжи осени pinterest.com

Самые красивые макияжи осени pinterest.com

Ранее мы писали о подборе правильного тонального крема для осени

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