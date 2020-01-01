Берегите кожу смолоду, она у вас всего одна:ТОП-6 тональных кремов, которые будут очень актуальны в период осеннего и зимнего сезона

Идеальный тон в осенний-зимний сезон.

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Каждое утро женщина начинает с определенного ритуала. Она просыпается, улыбается новому дню, умывается, готовит вкусный завтрак и ароматный кофе. Примерно так начинается утро обычной женщины, а утро современной женщины, помимо этого ритуала, дополняется подбором стильного образа для того, чтобы покорять своей красотой новый день и созданием красивого макияжа . Хотелось бы уделить особое внимание последнему аспекту.

С чего начинается макияж? С нанесения тонального крема. Косметологи и визажисты рекомендуют менять тональное средство на летний сезон и на зимний, это обусловлено тем, что текстура имеет разновидность. Например, если выбирать средство для холодного времени года- для осени или зимы, то стоит обратить внимание на средства на масляной или силиконовой основе, в особенности если кожа проблемная и склонная к сухости. Плотность тонального средства конечно важна, ведь представительницы прекрасного пола хотят, чтобы тон был идеальным, а поверхность лица ровной. Но плотность - далеко не самый важный фактор в выборе тонального средства на осенний и зимний период. Особое внимание стоит обратить на тот факт, чтобы, подобранное средство выполняло увлажняющую функцию и функцию защиты от смены температур или холодного ветра. Чтобы удачно и точно подобрать тональный крем для осеннего и зимнего сезона, нужно знать, какими свойствами он должен обладать.

1. Увлажняющий эффект

Кожа всегда должна быть увлажненной, тогда её вид и состояние улучшаются. В холодное время года, мы часто используем обогреватели, закрываем помещение, находимся в помещении, это может делать воздух и сухим, и кожа в такой ситуации не получает то количество влаги, которое ей необходимо. Поэтому очень важно, чтобы тонально средство увлажняло кожу. Современные тональные средства изготавливаются по новым технологиям, поэтому процесс эмульгирования (смешивание жировой и водной основы) не причиняет дискомфорта и не оставляет следов.

2. Защита от солнца

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Вы думаете, что лето прошло и солнечная атака закончена, а в холодное время года солнце не имеет никакого негативного воздействия? Это большое заблуждение многих женщин. В любое время года кожа подвержена опасности - попаданию ультрафиолета, который способствует быстрому старению и появлению морщин. Поэтому тональный крем следует выбирать с пометкой SPF, осенью солнечные лучи тоже атакуют кожу, а зимой довольно часто бывают морозные и солнечные дни, когда солнечные лучи отражаются через поверхность снега или льда. Поэтому тональное средство в обязательном порядке должно содержать фактор защиты SPF 10.

3. Питательный эффект

Наличие витаминов в составе тонального средства никогда не будет лишним. Витамины способствуют поддержанию эластичности кожи в холодное время года. Довольно часто женщины покупают тональное средство с матирующим эффектом, - не стоит этого делать, потому как с наступлением холодов сальные железы менее активны. Приобретая средство с матирующим эффектом в холодное время года, вы рискуете пересушить кожу.

ТОП-6 тональных кремов, которые будут очень актуальными в период осеннего и зимнего сезона:

1. Супер-сбалансированный тональный крем Clinique

Обеспечивает естественность после покрытия. Выполняет защитную функцию от воздействия на кожу внешних факторов. Содержит биопол (молекулу протеина, которую добывают из молока), нейтрализует жирные выделения кожи. Содержит перфлорированные пигменты, поэтому сохраняет естественный цвет лица и борется с тем, чтобы жир и пот не могли воздействовать на лицо.Содержит экстракт ромашки и витамин Е. Нейтрализует кожные недостатки.

Идеальный тон в осенний-зимний сезон pinterest.com

2. Регенерирующий тональный крем SPF 15 Teint Multi Regenerant, Clarins

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Имеет кремообразную текстуру, содержит антивозрастные компоненты, которые способствуют тому, чтобы кожа сияла и выглядела хорошо. Комплекс “Light-Optimizing“ и полисахариды овса, которые обладают подтягивающим эффектом, делают несовершенства кожи менее заметными, наполняют ее сиянием и выравнивают тон лица.

Идеальный тон в осенний-зимний сезон pinterest.com

3.Тональный крем Max Factor Lasting Performance

Легко ложится на кожу, благодаря тому, что в состав входит силикон, который кстати, очень уместен для холодного времени года. Стойкая основа не размывается и не плывет. Имеет увлажняющие компоненты, поэтому средство не пересушивает кожу и не забивает поры.

Идеальный тон в осенний-зимний сезон pinterest.com

4. Тональный крем Photo'Perfexion SPF 20, Givenchy

Имеет уникальную текстуру, увлажняющий эффект и дарит коже сияние, совершенный тон.

Идеальный тон в осенний-зимний сезон pinterest.com

5. Моделирующий тональный крем SPF 20 Designer Foundation, Giorgio Armani

Разглаживающий эффект и идеальный тон - основные фишки этого крема. Помимо этого он отлично увлажняет кожу.

Идеальный тон в осенний-зимний сезон pinterest.com

6. Моделирующий и выравнивающий тональный крем SPF 15 Pro Lumiere, Chanel

Главная фишка этого тонального крема в том, что он гармонично вписывается при любом освещении, защищая кожу от ненужного освещения. Обладает маскирующим эффектом и хорошо увлажняет кожу, благодаря высокотехнологичным компонентам.

Идеальный тон в осенний-зимний сезон pinterest.com

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