Часто ли звезды Нового канала ходят без макияжа?

День без макияжа: позволяют ли ведущие "У кого больше?" себе такую "роскошь"? Пресс-служба

Раз в год, 21 августа, женщины всего мира отказываются от косметики и предстают перед другими во всей своей натуральности. Однако такую “роскошь“ позволяют себе не все. Девушки-ведущие нового реалити “У кого больше?“ (Новый канал), к примеру, делятся на две категории – тех, кто даже в магазин не выходит без туши на ресницах, и тех, кому чтобы не наносить макияж, отдельный день не нужен.

No make-up даже на свидание

День без макияжа: позволяют ли ведущие "У кого больше?" себе такую "роскошь"? Пресс-служба

Телеведущая Анна Олицкая раньше очень комплексовала появляться перед другими без косметики. Поэтому даже мусор не выносила без тона на лице. И это еще девушка не работала на телевидении и публичным человеком ни была.

– Все изменилось, когда я пошла работать на телик, – говорит она. – Поняла, какое это счастье – побыть без макияжа. К тому же, я тщательно начала следить за своим лицом – регулярно, раз в неделю, посещаю косметолога. Сейчас могу даже на свидание пойти без грамма косметики.

При необходимости Анна делает очень легкий макияж. В ее косметичке найдется лишь несколько средств.

– Я могу наложить только тон, розовые румяна для свежести, слегка подвожу брови и увлажняю губы бальзамом, – перечисляет она. – Возможно, потому, чтобы собраться, мне нужно всего 15 минут. Это всегда удивляет моих коллег по работе. Признаюсь, очень спасают наращенные ресницы. Я их делаю часто, но максимально натуральными.

Не может жить без стрелок для глаз

День без макияжа: позволяют ли ведущие "У кого больше?" себе такую "роскошь"? Пресс-служба

А вот коллега Анны Олицкой, Оля Манько, даже за хлебом не выходит без минимального мейка. Единственное место, где телеведущая может появиться без косметики, – это на отдыхе на море.

– Мой повседневный макияж не очень насыщенный, – объясняет Оля. – Но без подкрашенных ресниц и бровей на улицу выходить не люблю. Не представляю себя также без стрелок. Делаю их с 15 лет. Поэтому, когда на съемках мне делают макияж без них – чувствую себя голой (смеется). А вот тональным кремом и пудрой пользуюсь очень редко, только во время работы.

Косметичка трещит по швам

День без макияжа: позволяют ли ведущие "У кого больше?" себе такую "роскошь"? Пресс-служба

В косметическом арсенале у ведущей Алины Мисечко и тональные средства, и тени, и туши, и карандаши, и различные помады и блески для губ. И все ждут, как шутит девушка, пока не закончится срок годности. Из всего перечня Алина пользуется ограниченным количеством средств.

– Мне очень нравится СС-крем. Он и тон кожи выравнивает, и от солнца защищает, – рассказывает она. – Также мне нравятся выразительные глаза, поэтому пользуюсь тушью для ресниц. А еще хайлайтером и блеском для губ.

Алина с легкостью могла бы выйти на улицу без макияжа, но на съемки или публичные мероприятия без него – никак. Поэтому во время командировки в экзотические страны с “У кого больше?“ телеведущей пришлось краситься и в различных бунгало без света, и в келье, и даже в домике на дереве, предназначенном для отпугивания слонов. Все – чтобы хорошо выглядеть в кадре.

– Безусловно, макияж на работе, по моему мнению, необходим, – говорит ведущая Нового канала. – Но в целом я за натуральную красоту. Лучше подлечить кожу у косметолога, воздержаться от вредной еды, чем закрашивать все поверх тональным кремом.

Мы не можем не согласиться!

Не пропустите премьеру реалити “У кого больше?“ – уже 31 августа в 19:00 на Новом канале!

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