Осенние тенденции 2020

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Форма и детали кроссовка говорят голосом новаторских экспериментов команды Reebok, к которому сегодня прислушиваются самые требовательные сникерхеды и люди, стоящие на передовой стильного движения. Взяв за основу модель Aztec 1979 года и оригинальные Classic Leather 1983, креативная группа Reebok наделила новинку атрибутами авангардных находок 2020-года: Подметка и подошва: аутентичная резиновая подметка играет в тандеме с объемной формованной промежуточной подошвой, современной строчкой и контрастным по цвету и текстуре задником.