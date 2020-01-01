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Осенние тенденции 2020

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ivona расскажет о трендах осеннего сезона.
Осенние тенденции 2020
Осенние тенденции 2020
pinterest.com

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Форма и детали кроссовка говорят голосом новаторских экспериментов команды Reebok, к которому сегодня прислушиваются самые требовательные сникерхеды и люди, стоящие на передовой стильного движения. Взяв за основу модель Aztec 1979 года и оригинальные Classic Leather 1983, креативная группа Reebok наделила новинку атрибутами авангардных находок 2020-года: Подметка и подошва: аутентичная резиновая подметка играет в тандеме с объемной формованной промежуточной подошвой, современной строчкой и контрастным по цвету и текстуре задником.

Осенние тенденции 2020
Осенние тенденции 2020
pinerest.com
 Основные тенденции blvhdhvb.b.bh;h.;knh.qnav. ;jh.;hlkhbmvcgdyd

 

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Теги: осенняя мода
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Источник: ivona)bigmir.net

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