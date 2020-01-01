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Уход за кожей лица: beauty-лайфхаки от участницы "Супер Топ-модели по-украински"

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Катя Чечеленко поделилась простыми правилами, благодаря которым выглядит безупречно.
beauty-лайфхаки от участницы "Супер Топ-модели по-украински"
beauty-лайфхаки от участницы "Супер Топ-модели по-украински"
Пресс-служба

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Участница третьего сезона «Топ-модели по-украински» Катя Чечеленко — обладательница фактурного лица, которое эксперт Соня Плакидюк назвала своим любимым за все сезоны модельного реалити Нового канала. Пока девушка использует свой шанс с триумфом вернуться на проект «Супер Топ-модель по-украински», делимся ее лайфхаками по уходу за кожей лица.

 У меня комбинированная кожа, склонная к высыпаниям и сухости в области щек. Ухаживать за ней непросто, но я выработала свою систему — может, она будет полезна и кому-то из вас, — говорит Катя.

beauty-лайфхаки от участницы
beauty-лайфхаки от участницы "Супер Топ-модели по-украински"
Пресс-служба

Шесть beauty-лайфхаков от участницы «Супер Топ-модели по-украински» Кати Чечеленко:

  • Не трогайте лицо руками! За день человек прикасается к огромному количеству предметов, поэтому спровоцировать появление прыщей на лице, трогая его грязными руками, проще простого. А в условиях пандемии коронавируса эта вредная привычка еще и опасна для здоровья!
  • Не трогайте воспаления! Если вы хотите иметь красивую кожу, пора забыть об еще одной вредной привычке и перестать выдавливать прыщики. Во-первых, так их может стать еще больше. Во-вторых, на лице останутся красные пятна или рубцы.
  • Пейте много воды. Чтобы иметь сияющую и упругую кожу, нужно употреблять достаточное количество воды, ведь она насыщает клетки изнутри. Важно: речь идет именно о чистой воде, а не о газировках, чаях, кофе и соках.
  • Правильно питайтесь. Ни для кого не секрет, что кожа лица — индикатор того, в порядке ли наш организм. Поэтому нужно не скрывать изъяны, а искоренять их изнутри. В частности, отказавшись от вредных продуктов.
  • Подберите подходящие средства для ежедневного ухода за вашим типом кожи. Сделать это поможет косметолог или дерматолог.
  • Пейте витамины. Но только после консультации с врачом!

Увидеть Катю Чечеленко в «Супер Топ-модели по-украински» вы сможете совсем скоро. Премьера Суперсезона модельного реалити — уже этой осенью на Новом канале!

Ранее мы писали, как защищать кожу от солнца в течение всего года? 

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Теги: Катя Чечеленко, новый канал, супер топ-модели по украински
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