+ подборка декоративной косметики с солнцезащитным эффектом.

Красивой хочется быть всегда и везде, особенно на отдыхе. Конечно, соленый воздух, высокая влажность и яркое солнце диктуют свои правила при нанесении макияжа, и с ними приходится мириться. Как учитывать эти факторы, на какие тренды обратить внимание и какие косметические средства выбрать при нанесении пляжного макияжа в 2020 году, расскажет Ivona.

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В первую очередь важно понимать, что в условиях отдыха, когда вы находитесь большую часть времени на солнце, декоративная косметика с SPF не обеспечит вам полноценную защиту от солнца. Ее необходимо непременно комбинировать со специализированными средствами. Солнцезащитная косметика в некоторых случаях может служить базой под макияж, декоративная - лишь закрепит ваш успех.

Пляжный макияж 2020: ТОП-3 главных правила pinterest.com

Пляжный макияж должен быть стойким, и в то же время “легким“ для кожи. Идеальный вариант - макияж без макияжа, где основой выступает солнцезащитное средство (некоторые из них имеют тонирующий эффект). Выбирайте косметику с легкой, неплотно структурой и натуральным составом -так вы защитите свои поры от воспалений и забивания.

Главные правила пляжного макияжа 2020

сияющая кожа

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Пляж - идеальное место для бронзера и хайлайтера. Несколько небрежных движений кистью в области скул и лба, и вы великолепны. Выбирайте приглушенные оттенки с золотым и розовым отливом, подчеркивающие красоту и здоровье кожи.

Пляжный макияж 2020: ТОП-3 главных правила pinterest.com

яркий акцент

выполняя пляжный макияж, делайте ставку на что-то одно: глаза или губы. Для губ выбирайте винил и оттенки фуксии, для глаз - пастельные тона, золотистый, голубой или светло-серый смоки айс, фантазийные неоновые стрелки и/или цветную тушь.

Пляжный макияж 2020: ТОП-3 главных правила pinterest.com

естественные брови

графичная, тонкая бровь, будто нарисованная карандашом под линейку, давно уже не в моде. И пляж - место, где подобный вариант выглядит максимально неуместно. Летом 2020 года в тренде естественные брови, уложенные прозрачным гелем.

Пляжный макияж 2020: ТОП-3 главных правила pinterest.com

Лучшая декоративная косметика с SPF

Читай также: Защита от солнца и идеальный загар: 11 средств для города и отдыха База под макияж Prep+Prime BB Beauty Balm SPF 30, M.A.C.

База под макияж Prep+Prime BB Beauty Balm SPF 30, M.A.C. Универсальное средство BB Cream SPF 35, Bobbi Brown

BB крем Garnier Ambre Solaire SPF 30

BB крем Vichy Capital Soleil SPF50 +

BB крем Maybelline NY Dream Fresh BB SPF30

Пудра NYX Mineral Finishing Powder

Матирующая пудра SHISEIDO PURENESS MATIFYING COMPACT SPF 15.

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