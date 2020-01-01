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Фототип кожи: кому и сколько загорать?

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Как будет ложится загар зависит от особенностей кожи.
Фототип кожи: кому и сколько загорать?
Фототип кожи: кому и сколько загорать?
pinterest

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Вы замечали, что разные люди загорают по разному. Один побыл на пляже всего пару дней и уже имеет красивую бронзовую кожу, а другой подставляет солнцу бока с утра до вечера, но кроме обгоревшего носа и плечей добиться ничего не может. Все это потому что у нас разный фототип кожы.

Фототип кожи представляет собой степень чувствительности кожных покровов к воздействию ультрафиолетового излучения. Зависит он от количества вырабатываемого пигмента — меланина.
Именно меланин отвечает за загар, наличие родинок или веснушек на коже. Владея информацией о фоточувствительности кожи можно:

  • Обезопасить себя во время нахождения на солнце
  • Выбрать подходящие солнцезащитные средства
  • Получить красивый загар без ожогов и пигментных пятен
  • Определить время безопасного нахождения на солнце

Шкала была разработана в 1975 году американским дерматологом Томасом Фитцпатриком, как способ оценки реакции различных типов кожи на ультрафиолетовое излучение. Поэтому, прежде чем отправиться на пляж и начать загорать рекомендуется определить свой тип кожи.

Фототип кожи: кому и сколько загорать?
Фототип кожи: кому и сколько загорать?
pinterest.com


Существует шесть типов кожи, и для каждого характерно особое отношение к загару.⠀

  • Тип кельтский:

К нему относятся люди с очень светлой, розоватой кожей, нередко покрытой веснушками, со светлыми глазами (светло-серыми, голубыми, зелеными) и светлыми либо рыжими волосами
Они практически не загорают, от солнца их кожа обгорает, шелушится⠀

  • Тип нордический (или арийский):

Люди со светлой кожей, светло-русыми волосами, серыми, голубыми или зелеными глазами, у них меньше веснушек.
Загар ложится на них чуть лучше, но максимум, что принесет им солнце - это легкий золотистый оттенок кожи.⠀

  • Тип темно-европейский

Темные волосы, серые или карие глаза, немного смуглая кожа и отсутствие веснушек)
Хорошо загорает, приобретая красивый смуглый цвет.

Фототип кожи: кому и сколько загорать?
Фототип кожи: кому и сколько загорать?
pinterest

  • Тип среднеземноморский ( или южно-европейский)

Это темноволосые и темноглазые люди со смуглой кожей.
Загар на них ложится ровно, им почти не грозят ожоги.

Для 5 и 6 типа (индонезийского и афроамериканского) - загар вообще не страшен - их кожа и так темного цвета, хорошо приспособленная для жаркого южного солнца

Для каждого типа кожи существует определенное время, которое можно проводить на солнце, не опасаясь сгореть:

  • Для 1 типа - это 3-4 мин.
  • Для 2 типа - 5 мин.
  • Для 3 типа - 7 мин.
  • Для 4 типа - 15 мин.⠀

Не стоит забывать, что безопасного загара не существует - любой загар вредит коже и повышает риск развития рака кожи.

Ранее мы публиковали плюсы и минусы натуральных солнцезащитных средств. 

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Теги: фототип, загар
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