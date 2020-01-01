Как будет ложится загар зависит от особенностей кожи.

Фототип кожи: кому и сколько загорать? pinterest

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Вы замечали, что разные люди загорают по разному. Один побыл на пляже всего пару дней и уже имеет красивую бронзовую кожу, а другой подставляет солнцу бока с утра до вечера, но кроме обгоревшего носа и плечей добиться ничего не может. Все это потому что у нас разный фототип кожы.

Фототип кожи представляет собой степень чувствительности кожных покровов к воздействию ультрафиолетового излучения. Зависит он от количества вырабатываемого пигмента — меланина.

Именно меланин отвечает за загар, наличие родинок или веснушек на коже. Владея информацией о фоточувствительности кожи можно:

Обезопасить себя во время нахождения на солнце

Выбрать подходящие солнцезащитные средства

Получить красивый загар без ожогов и пигментных пятен

Определить время безопасного нахождения на солнце

Шкала была разработана в 1975 году американским дерматологом Томасом Фитцпатриком, как способ оценки реакции различных типов кожи на ультрафиолетовое излучение. Поэтому, прежде чем отправиться на пляж и начать загорать рекомендуется определить свой тип кожи.



Фототип кожи: кому и сколько загорать? pinterest.com

Тип кельтский:

Существует шесть типов кожи, и для каждого характерно особое отношение к загару.⠀

К нему относятся люди с очень светлой, розоватой кожей, нередко покрытой веснушками, со светлыми глазами (светло-серыми, голубыми, зелеными) и светлыми либо рыжими волосами

Они практически не загорают, от солнца их кожа обгорает, шелушится⠀

Тип нордический (или арийский):

Люди со светлой кожей, светло-русыми волосами, серыми, голубыми или зелеными глазами, у них меньше веснушек.

Загар ложится на них чуть лучше, но максимум, что принесет им солнце - это легкий золотистый оттенок кожи.⠀

Тип темно-европейский

Темные волосы, серые или карие глаза, немного смуглая кожа и отсутствие веснушек)

Хорошо загорает, приобретая красивый смуглый цвет.



Фототип кожи: кому и сколько загорать? pinterest

Тип среднеземноморский ( или южно-европейский)

Это темноволосые и темноглазые люди со смуглой кожей.

Загар на них ложится ровно, им почти не грозят ожоги.

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Для 5 и 6 типа (индонезийского и афроамериканского) - загар вообще не страшен - их кожа и так темного цвета, хорошо приспособленная для жаркого южного солнца

Для каждого типа кожи существует определенное время, которое можно проводить на солнце, не опасаясь сгореть:

Для 1 типа - это 3-4 мин.

Для 2 типа - 5 мин.

Для 3 типа - 7 мин.

Для 4 типа - 15 мин.⠀

Не стоит забывать, что безопасного загара не существует - любой загар вредит коже и повышает риск развития рака кожи.

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