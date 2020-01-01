Фототип кожи: кому и сколько загорать?
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Вы замечали, что разные люди загорают по разному. Один побыл на пляже всего пару дней и уже имеет красивую бронзовую кожу, а другой подставляет солнцу бока с утра до вечера, но кроме обгоревшего носа и плечей добиться ничего не может. Все это потому что у нас разный фототип кожы.
Фототип кожи представляет собой степень чувствительности кожных покровов к воздействию ультрафиолетового излучения. Зависит он от количества вырабатываемого пигмента — меланина.
Именно меланин отвечает за загар, наличие родинок или веснушек на коже. Владея информацией о фоточувствительности кожи можно:
- Обезопасить себя во время нахождения на солнце
- Выбрать подходящие солнцезащитные средства
- Получить красивый загар без ожогов и пигментных пятен
- Определить время безопасного нахождения на солнце
Шкала была разработана в 1975 году американским дерматологом Томасом Фитцпатриком, как способ оценки реакции различных типов кожи на ультрафиолетовое излучение. Поэтому, прежде чем отправиться на пляж и начать загорать рекомендуется определить свой тип кожи.
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Существует шесть типов кожи, и для каждого характерно особое отношение к загару.⠀
- Тип кельтский:
К нему относятся люди с очень светлой, розоватой кожей, нередко покрытой веснушками, со светлыми глазами (светло-серыми, голубыми, зелеными) и светлыми либо рыжими волосами
Они практически не загорают, от солнца их кожа обгорает, шелушится⠀
- Тип нордический (или арийский):
Люди со светлой кожей, светло-русыми волосами, серыми, голубыми или зелеными глазами, у них меньше веснушек.
Загар ложится на них чуть лучше, но максимум, что принесет им солнце - это легкий золотистый оттенок кожи.⠀
- Тип темно-европейский
Темные волосы, серые или карие глаза, немного смуглая кожа и отсутствие веснушек)
Хорошо загорает, приобретая красивый смуглый цвет.
- Тип среднеземноморский ( или южно-европейский)
Это темноволосые и темноглазые люди со смуглой кожей.
Загар на них ложится ровно, им почти не грозят ожоги.
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Для 5 и 6 типа (индонезийского и афроамериканского) - загар вообще не страшен - их кожа и так темного цвета, хорошо приспособленная для жаркого южного солнца
Для каждого типа кожи существует определенное время, которое можно проводить на солнце, не опасаясь сгореть:
- Для 1 типа - это 3-4 мин.
- Для 2 типа - 5 мин.
- Для 3 типа - 7 мин.
- Для 4 типа - 15 мин.⠀
Не стоит забывать, что безопасного загара не существует - любой загар вредит коже и повышает риск развития рака кожи.
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