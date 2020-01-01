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Как выбрать солнцезащитное средство: ТОП-4 фактора

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Как не прогадать с санскрином?
Как выбрать солнцезащитное средство: ТОП-4 фактора
Как выбрать солнцезащитное средство: ТОП-4 фактора
pinterest.com

Правильно подобранное солнцезащитное средство - залог вашей красивой и здоровой кожи. Поэтому к выбору стоит подходить крайне ответственно. На какие факторы следует обратить внимание в первую очередь при выборе санскрина, расскажет Ivona.

1. Состав

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При выборе идеального санскрина, в первую очередь необходимо обращать внимание на состав средства. Солнцезащитные средства работают за счет солнцезащитных экранов. Условно их разделяют на:

  • органические (физические) - работают по принципу зеркала. К ним относятся: диоксид титана и оксид цинка
  • неорганические (химические) - поглощают и трансформируют УФ-лучи. К ним относятся: сложные объединения парсол 1789, октокрилен и автобензон.

Опасные вещества: авобензон, оксибензон, октокрилен, этилгексил.

Полезные добавки: термальная вода, зеленый чай, чайное дерево, алоэ, ромашка, календула, оливковое масло, витамины А, Е и С, пантенол.

Как выбрать солнцезащитное средство: ТОП-4 фактора
Как выбрать солнцезащитное средство: ТОП-4 фактора
pinterest.com

Также, при разборе состава выбранного вами средства, обратите внимание на ингредиенты, которые являются сильными аллергенами, особенно если ваша кожа очень чувствительна и склонна к высыпаниям.

2. Фототип

Санскрин следует выбирать в соответствии с типом кожи.

Тип кожиОбычная степень загараУровень SPF
Очень светлаязагар практически не ложится, быстро сгорает30-50
Светлаяиногда сгорает, но со временем загар ложится ровно15-30
Средняячаще идеальный загар, крайне редко - солнечные ожоги15
Смуглая и темнаяидеальный загар, ожоги в исключительных случаяхдо 15

 

3. Степень защиты

 Степень защитыЗащита от UVB-лучей
SPF 15низкаядо 93%
SPF 15-30средняя до 97%
SPF 30-50высокая98%

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На что еще влияет SPF? Почти всегда - на стоимость средства. Чем выше уровень фильтра, тем выше цена. Однако отдавать больше за средство, чей SPF-фильтр выше 50 совершенно не стоит. Разница между SPF 50 и SPF 100 - всего 2%, что по факту совершенно не ощутимо. В таком случае мы переплачиваем не за реальную безопасность, а за ее иллюзию. SPF 50+ - вполне достаточно при правильном и регулярном нанесении средства.

Как выбрать солнцезащитное средство: ТОП-4 фактора
Как выбрать солнцезащитное средство: ТОП-4 фактора
pinterest.com

Уровень защиты не суммируется, если вы поочередно наносите санскрин с SPF 20, потом - SPF 30, затем - SPF 50.

4. Тип средства

На самом деле все зависит от ваших предпочтений, каждый волен выбирать солнцезащитное средство по своему вкусу. Для сухой и нормальной кожи рекомендуются гели, кремы и лосьоны с увлажняющей функцией, для жирной и комбинированной - спреи, эмульсии, сыворотки, стики и пр.

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Другие пометки

  • PPD (Persistent Pigment Darkening) или PA - средства, предотвращающие появление пигментных пятен
  • РА+ - невысокий уровень защиты
  • РА++ - умеренный
  • РА+++ - очень высокий уровень защиты.
  • UVA или А - минимальная защита
  • broad spectrum - защита от излучений широкого спектра.

Как выбрать солнцезащитное средство: ТОП-4 фактора
Как выбрать солнцезащитное средство: ТОП-4 фактора
pinterest.com

Такая маркировка характерна для корейских и японских солнцезащитных средств.

Ранее мы рассказывали, в чем плюсы и минусы натуральных солнцезащитных средств.

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Теги: солнцезащита, солнцезащитная косметика, защита от солнца, полезные советы
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Источник: ivona)bigmir.net

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