Как выбрать солнцезащитное средство: ТОП-4 фактора
Правильно подобранное солнцезащитное средство - залог вашей красивой и здоровой кожи. Поэтому к выбору стоит подходить крайне ответственно. На какие факторы следует обратить внимание в первую очередь при выборе санскрина, расскажет Ivona.
1. Состав
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При выборе идеального санскрина, в первую очередь необходимо обращать внимание на состав средства. Солнцезащитные средства работают за счет солнцезащитных экранов. Условно их разделяют на:
- органические (физические) - работают по принципу зеркала. К ним относятся: диоксид титана и оксид цинка
- неорганические (химические) - поглощают и трансформируют УФ-лучи. К ним относятся: сложные объединения парсол 1789, октокрилен и автобензон.
Опасные вещества: авобензон, оксибензон, октокрилен, этилгексил.
Полезные добавки: термальная вода, зеленый чай, чайное дерево, алоэ, ромашка, календула, оливковое масло, витамины А, Е и С, пантенол.
Также, при разборе состава выбранного вами средства, обратите внимание на ингредиенты, которые являются сильными аллергенами, особенно если ваша кожа очень чувствительна и склонна к высыпаниям.
2. Фототип
Санскрин следует выбирать в соответствии с типом кожи.
|Тип кожи
|Обычная степень загара
|Уровень SPF
|Очень светлая
|загар практически не ложится, быстро сгорает
|30-50
|Светлая
|иногда сгорает, но со временем загар ложится ровно
|15-30
|Средняя
|чаще идеальный загар, крайне редко - солнечные ожоги
|15
|Смуглая и темная
|идеальный загар, ожоги в исключительных случаях
|до 15
3. Степень защиты
|Степень защиты
|Защита от UVB-лучей
|SPF 15
|низкая
|до 93%
|SPF 15-30
|средняя
|до 97%
|SPF 30-50
|высокая
|98%
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На что еще влияет SPF? Почти всегда - на стоимость средства. Чем выше уровень фильтра, тем выше цена. Однако отдавать больше за средство, чей SPF-фильтр выше 50 совершенно не стоит. Разница между SPF 50 и SPF 100 - всего 2%, что по факту совершенно не ощутимо. В таком случае мы переплачиваем не за реальную безопасность, а за ее иллюзию. SPF 50+ - вполне достаточно при правильном и регулярном нанесении средства.
Уровень защиты не суммируется, если вы поочередно наносите санскрин с SPF 20, потом - SPF 30, затем - SPF 50.
4. Тип средства
На самом деле все зависит от ваших предпочтений, каждый волен выбирать солнцезащитное средство по своему вкусу. Для сухой и нормальной кожи рекомендуются гели, кремы и лосьоны с увлажняющей функцией, для жирной и комбинированной - спреи, эмульсии, сыворотки, стики и пр.
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Другие пометки
- PPD (Persistent Pigment Darkening) или PA - средства, предотвращающие появление пигментных пятен
- РА+ - невысокий уровень защиты
- РА++ - умеренный
- РА+++ - очень высокий уровень защиты.
- UVA или А - минимальная защита
- broad spectrum - защита от излучений широкого спектра.
Такая маркировка характерна для корейских и японских солнцезащитных средств.
Ранее мы рассказывали, в чем плюсы и минусы натуральных солнцезащитных средств.
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