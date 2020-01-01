Mary Kay представил интеллектуальный бальзам для губ

Бренд запустил инновационную новинку в поддержку благотворительного проекта.

Благотворительный проект “РОЖЕВИЙ ЗМІНЮЄ ЖИТТЯ“ от Mary Kay продолжает поддерживать женщин, которые столкнулись с раком молочной железы. В рамках проекта украинское отделение бренда при поддержке Благотворительного Фонда “Здоровье женщины и планирование семьи“ предлагает женщинам, которые перенесли операцию по удалению злокачественной опухоли молочной железы, пройти программу реабилитации за счет благотворительных взносов. Ежегодно Mary Kay запускает специальную продукцию, часть средств от продажи которой направлена ​​на финансирование программы реабилитации.

Читай также: Комплексный уход: Все, что нужно знать о витаминах для красивой кожи

В рамках программы женщины проходят комплекс восстановительных процедур, получают консультации ведущих специалистов, общаются с психологами и другими женщинами, которые столкнулись с этим диагнозом. Программа помогает восстановить не только физическое, но и психологическое состояние. На сегодня курс реабилитации прошли уже более 1500 женщин, на реабилитацию перечислено уже более 5 миллионов гривен.

Рожевий змінює життя Пресс-служба

Проект “РОЖЕВИЙ ЗМІНЮЄ ЖИТТЯ“ полностью финансируется за счет собранных средств от продажи специальной продукции Mary Kay. В 2020 году такой продукцией стал “Интеллектуальный бальзам для губ“ из лимитированной коллекции бренда. Это уникальный продукт smart-косметики. Компоненты бальзама вступают в реакцию с кожей и образуют уникальный цвет на губах, реагирующий на уровень pH и температуру вашего тела, изменяя интенсивность цвета. А значит, на губах каждой девушки оттенок бальзама будет выглядеть по-разному, но подойдет на 100%, ведь проявит именно “твой“ уникальный оттенок! Поэтому #проявихарактер – будь именно такой, какой хочешь ты.

35 гривен от продажи каждого бальзама для губ перечисляются на счет БФ “Здоровье женщины и планирование семьи“ в поддержку программы реабилитации женщин, столкнувшихся с раком груди.

Ты можешь быть разной – сильной и хрупкой, смелой и нежной.

Ты можешь быть собой или перевоплощаться в кого-то.

Ты можешь проявлять себя как угодно, но не можешь оставаться в стороне.

Присоединяйся к благотворительному движению #проявихарактер вместе с Mary Kay.

Меняй оттенки - меняй жизни!

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.