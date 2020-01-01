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Трендовые ноготки: ТОП-10 стильных дизайнов летнего маникюра

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Самые смелые идеи и их яркие воплощения.
Интересные идеи летнего маникюра 2020
Интересные идеи летнего маникюра 2020
pinterest

Как бы мы не любили классику, простой минималистичный маникюр, но после насильственного пребывания в четырех стенах и самостоятельной заботы о наших ноготках, хочется испробовать самые сумасшедшие варианты нейл-арта. Впрочем, именно здесь и зиждется проблема, которая может поставить крест на вашем выверенном хорошем вкусе. Мы понимаем, как сильно вам хочется похвастать перед подругами идеальным маникюром, самым ярким, стильным и привлекающим внимание, но никогда не нужно переходить границ дозволенного. Летом 2020 вы можете себе позволить красочные и абсолютно космические нейл-арты, но и они должны быть актуальными, достаточно скромными и изящными. Ivona презентует ТОП-10 самых актуальных вариантов декора для ваших ноготков, которые помогут превратить лето в незабываемое приключение. 

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Классика французского маникюра остается вечно актуально и модной, но летом 2020 разрешаем вам поиграться с самыми яркими текстурами и оттенками. Чтобы добавить в жизнь вспышек краски, предлагаем оформлять френч с помощью неоновых акцентов. Разноцветные кончики или однотонные - выбирайте ту идею, которая сможет сделать из вас диско-мечтательницу.  

Нежный и романтический нейл-арт никогда не устареет. Впрочем, как и флористические мотивы в фэшн-индустрии. Сколько бы противники пасторальной женственности не возмущались, а отделаться от цветов в маникюре не удастся и спустя десятки сезонов. Чтобы несколько осовременить классическую идею, миксуйте прозрачные текстуры и яркие бутоны.  

Интересные идеи летнего маникюра 2020
Интересные идеи летнего маникюра 2020
pinterest

Интересные идеи летнего маникюра 2020
Интересные идеи летнего маникюра 2020
pinterest

Интересные идеи летнего маникюра 2020
Интересные идеи летнего маникюра 2020
pinterest

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Вариант, который придется по вкусу и поборницам традиционализма, и тем, кто каждый сезон пытается воссоздать на своих ноготках самые современные тренды. Нежная пастель остается фавориткой благодаря универсальности и спокойствию. Можете использовать контрастные оттенки на ногтях обоих ручек или делать монохромный нейл-арт - все варианты выглядят одинаково стильно. 

Интересные идеи летнего маникюра 2020
Интересные идеи летнего маникюра 2020
pinterest

Интересные идеи летнего маникюра 2020
Интересные идеи летнего маникюра 2020
pinterest

Интересные идеи летнего маникюра 2020
Интересные идеи летнего маникюра 2020
pinterest

Женщины никогда не перестанут возвращаться к некогда актуальному геометрическому минимализму. Есть нечто привлекательное, абсолютно понятное в четко выверенных линиях, полной симметрии. Летом 2020 предлагаем делать ставку на совсем миниатюрные рисунки, а оттенки использовать нарочито спокойные, но с красочными акцентами. 

Интересные идеи летнего маникюра 2020
Интересные идеи летнего маникюра 2020
pinterest

Интересные идеи летнего маникюра 2020
Интересные идеи летнего маникюра 2020
pinterest

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Один из самых верных способов проявить свою фантазию и нерастраченный пыл недооцененного художника - выбрать глубокомысленный нейл-арт. За вдохновением можете обратиться к любимым гравюрам или картинам. Впрочем, не стоит украшать каждый ноготок миниатюрой на любимое классическое произведение - одного акцента будет предостаточно. 

Интересные идеи летнего маникюра 2020
Интересные идеи летнего маникюра 2020
pinterest

Интересные идеи летнего маникюра 2020
Интересные идеи летнего маникюра 2020
pinterest

Принято считать, что женщине с по-настоящему идеальным вкусом никогда в жизни не опустятся до ультрасовременных вариантов нейл-арта наподобие декора в виде фольги или “битого стекла”. Впрочем, именно разнообразные варианты хромированного маникюра, неонового и пастельного градиента выбирают современные модницы, девушки с миллионами подписчиков в Инстаграме. И здесь вы должны сами для себя решить, кем вы на самом деле являетесь. Если классическая история ближе к сердцу, то можете смело выбирать алые, нюдовые и нежно-розовые нейл-варианты. Если же в вас сидит модница, которая на пути к завоеванию фэшн-статуса не остановится ни перед чем, то наши ТОП-20 идей точно придутся кстати. 

Раннее мы писали о том, как выпрямить волосы без вреда.

 

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Теги: модный маникюр, маникюр на лето, тренды 2020, мода 2020
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Источник: ivona.bigmir.net

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