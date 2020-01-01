Трендовые ноготки: ТОП-10 стильных дизайнов летнего маникюра

Самые смелые идеи и их яркие воплощения.

Как бы мы не любили классику, простой минималистичный маникюр, но после насильственного пребывания в четырех стенах и самостоятельной заботы о наших ноготках, хочется испробовать самые сумасшедшие варианты нейл-арта. Впрочем, именно здесь и зиждется проблема, которая может поставить крест на вашем выверенном хорошем вкусе. Мы понимаем, как сильно вам хочется похвастать перед подругами идеальным маникюром, самым ярким, стильным и привлекающим внимание, но никогда не нужно переходить границ дозволенного. Летом 2020 вы можете себе позволить красочные и абсолютно космические нейл-арты, но и они должны быть актуальными, достаточно скромными и изящными. Ivona презентует ТОП-10 самых актуальных вариантов декора для ваших ноготков, которые помогут превратить лето в незабываемое приключение.

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Классика французского маникюра остается вечно актуально и модной, но летом 2020 разрешаем вам поиграться с самыми яркими текстурами и оттенками. Чтобы добавить в жизнь вспышек краски, предлагаем оформлять френч с помощью неоновых акцентов. Разноцветные кончики или однотонные - выбирайте ту идею, которая сможет сделать из вас диско-мечтательницу.

Нежный и романтический нейл-арт никогда не устареет. Впрочем, как и флористические мотивы в фэшн-индустрии. Сколько бы противники пасторальной женственности не возмущались, а отделаться от цветов в маникюре не удастся и спустя десятки сезонов. Чтобы несколько осовременить классическую идею, миксуйте прозрачные текстуры и яркие бутоны.

Интересные идеи летнего маникюра 2020 pinterest

Интересные идеи летнего маникюра 2020 pinterest

Интересные идеи летнего маникюра 2020 pinterest

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Вариант, который придется по вкусу и поборницам традиционализма, и тем, кто каждый сезон пытается воссоздать на своих ноготках самые современные тренды. Нежная пастель остается фавориткой благодаря универсальности и спокойствию. Можете использовать контрастные оттенки на ногтях обоих ручек или делать монохромный нейл-арт - все варианты выглядят одинаково стильно.

Интересные идеи летнего маникюра 2020 pinterest

Интересные идеи летнего маникюра 2020 pinterest

Интересные идеи летнего маникюра 2020 pinterest

Женщины никогда не перестанут возвращаться к некогда актуальному геометрическому минимализму. Есть нечто привлекательное, абсолютно понятное в четко выверенных линиях, полной симметрии. Летом 2020 предлагаем делать ставку на совсем миниатюрные рисунки, а оттенки использовать нарочито спокойные, но с красочными акцентами.

Интересные идеи летнего маникюра 2020 pinterest

Интересные идеи летнего маникюра 2020 pinterest

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Один из самых верных способов проявить свою фантазию и нерастраченный пыл недооцененного художника - выбрать глубокомысленный нейл-арт. За вдохновением можете обратиться к любимым гравюрам или картинам. Впрочем, не стоит украшать каждый ноготок миниатюрой на любимое классическое произведение - одного акцента будет предостаточно.

Интересные идеи летнего маникюра 2020 pinterest

Интересные идеи летнего маникюра 2020 pinterest

Принято считать, что женщине с по-настоящему идеальным вкусом никогда в жизни не опустятся до ультрасовременных вариантов нейл-арта наподобие декора в виде фольги или “битого стекла”. Впрочем, именно разнообразные варианты хромированного маникюра, неонового и пастельного градиента выбирают современные модницы, девушки с миллионами подписчиков в Инстаграме. И здесь вы должны сами для себя решить, кем вы на самом деле являетесь. Если классическая история ближе к сердцу, то можете смело выбирать алые, нюдовые и нежно-розовые нейл-варианты. Если же в вас сидит модница, которая на пути к завоеванию фэшн-статуса не остановится ни перед чем, то наши ТОП-20 идей точно придутся кстати.

Раннее мы писали о том, как выпрямить волосы без вреда.

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