Глицерин: Польза и вред для кожи лица

Развенчиваем мифы о самом неоднозначном бьюти-продукте.

Глицерин часто можно обнаружить в косметическом средстве. Важно понимать как он влияет на нашу кожу лица, вердит ли глицерин и какая польза может быть от него.

В индустрии красоты, как и в любой другой сфере общественной жизни, существуют мифы, которые несмотря на всю свою бездоказательность, производители косметики продолжают насаживать в наши умы. Именно так постоянно происходит и с глицерином, который давным-давно у многих ассоциируется лишь с вредом для кожи, путем обезвоживания ее. На деле же ситуация с этим веществом обстоит абсолютно иначе. Наличие в составе кремов для лица, лосьонах и флюидах глицерина еще не говорит о том, что данный продукт нужно подвергать табуированию. Ivona развенчивает самые распространенные и глупые мифы о самом неоднозначном компоненте бьют-средств.

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Реакция глицерина для кожи: Мифы

Глицерин вытягивает влагу из кожи.

В разбавленном виде вещество является хорошим увлажнителем. Все дело в способности глицерина притягивать влагу и образовывать на поверхности эпидермиса тончайшую пленку, которая сберегает воду. На самом же деле обезвоживание кожи происходит лишь в том случае, если использовать вещество в чистом виде, однако производители никогда не используют глицерин неразбавленным.

Польза и вред глицерина для кожи лица pinterest

Глицерин поглощает влагу эпидермиса при низкой влажности.

Основная задача увлажнителя – проникновение внутрь кожи и удерживание в ее слоях влаги. Низкая влажность окружающей среды может высушить лишь 2-3 слоя роговых клеток, остальные же остаются увлажненными и ничем не побеспокоенными. Поэтому ни глицерин, ни процент влажности воздуха на водный баланс кожи никоим образом не влияют.

Польза и вред глицерина для кожи лица pinterest

Глицерин дешевый, а значит некачественный

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Вещество используется для различных целей и имеет разную степень очистки. Глицерин, полученный из натуральных ингредиентов (например, из самого качественного растительного масла) и прошедший все ступени очищения, не имеет вредных примесей и несет только пользу для кожи.

Польза и вред глицерина для кожи лица pinterest

Глицерин для кожи лица: Польза

Гигроскопичность. Молекулы вещества поглощают и накапливают влагу. Благодаря небольшому размеру, они проникают глубоко в кожу и способствуют насыщению водой всех ее слоев;

Польза и вред глицерина для кожи лица pinterest

Важный компонент эпидермиса. Вряд ли оппоненты глицерина знают, что вещество производится клетками человеческого организма. Глицерин – активный участник внутренней системы циркуляции воды в клеточных мембранах. Если по каким-то причинам выработка вещества организмом снизилась, то косметическое средство с его содержанием поможет восполнить недостающую влагу;

Польза и вред глицерина для кожи лица pinterest

Защитная функция. Благодаря своей способности заполнять мелкие морщинки и микротрещины влагой, вещество препятствует попаданию в верхние кожные слои частиц пыли и микроорганизмов, тем самым защищая эпидермис от воспаления и раздражения.

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Глицерин для кожи лица: Вред

Навредить коже может лишь «чистый» глицерин, то есть неразбавленный водой. Опасна и высокая концентрация вещества в косметическом средстве. Продолжительное воздействие такого увлажнителя приводит к образованию угрей, потемнению и чрезмерной сухости кожного покрова. Хотя вред глицерина для лица и не доказан, для тех, кого одолевают сомнения, можно посоветовать использовать продукты с растительным увлажнителем. В органическом глицерине отсутствуют вредные примеси, поэтому и очистить его гораздо проще.

Польза и вред глицерина для кожи лица pinterest

Производителям будто бы натуральной, “чистой” косметики выгодно ругать другие бренды, добавляющие в формулу своих средств “низкопробный” и дешевый глицерин. Сегмент “люкс” заявляет, что вредный для кожи лица глицерин легко заменить другими натуральными ингредиентами. Однако и масло жожоба, и кокосовое, и из косточек авокадо стоит гораздо дороже простого и понятного глицерина, а потому и позволить себе полезные суррогаты в косметике смогут не многие женщины. На самом же деле подобное очернение глицерина связано лишь с маркетинговыми уловками и стратегиями развития брендов - конкуренцию можно искоренять самыми темными способами. Нам, как простым потребителям, важно помнить, что нормальное количество глицерина в косметике не может навредить коже, а вот неразбавленная, концентрированная ее формула действительно способна и сделать эпидермис более сухим, и увеличить риск закупоривания пор.

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